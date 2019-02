El Pleno del Parlamento designa a los nueve senadores en representación de la comunidad

Arenas en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Parlamento andal

El Pleno del Parlamento andaluz, el primero que se celebra en la XI Legislatura, ha designado este miércoles a los nueve senadores en representación de la comunidad autónoma de Andalucía, que se renuevan tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre.Después de que los parlamentarios hayan votado en urna y por llamamiento individual en la Cámara, el Pleno ha dado luz verde a estas designaciones, de manera que de los nueve senadores por Andalucía, tres corresponden al PSOE-A; dos al PP-A; dos a Ciudadanos; uno a Adelante Andalucía, y uno a Vox.Por parte del PSOE-A, se han nombrado como senadores al exconsejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez, que no logró escaño por Cádiz en las pasadas elecciones autonómicas, y los diputados autonómicos por Málaga y Sevilla Marisa Bustinduy y José Muñoz, respectivamente, que este mismo miércoles han renunciado al escaño en la Cámara andaluza. Ayer martes, esta propuesta de senadores contó con la unanimidad de la Comisión Federal de Listas del PSOE.Por el PP-A, repite en la Cámara Alta el expresidente del PP-A Javier Arenas, mientras que se estrena la exdiputada andaluza Teresa Ruiz-Sillero. Asimismo, Cs ha elegido a Francisco Carrillo, diputado andaluz que fue número uno por Córdoba en los comicios del 2 de diciembre, y a Mar Hormigo, secretaria de Organización de la formación naranja en la provincia de Sevilla, siendo esta la primera vez que el partido naranja obtiene senadores por Andalucía.De su lado, por Adelante Andalucía llegará al Senado la exdiputada y exportavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía durante la pasada legislatura, Esperanza Gómez, mientras que el primer representante de Vox en esta institución es Francisco José Alcaraz, quien fuera presidente y portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entre 2004 y 2008, y presidente y fundador de la Asociación Voces Contra el Terrorismo.Los tres senadores del PSOE-A han contado con cien votos cada uno. Del PP-A, Arenas ha contado con 91 y Ruiz Sillero con 90; de Ciudadanos, Carrillo, 92 votos y Hormigo, 91, mientras que la senadora de Adelante Andalucía ha obtenido 70, y el de Vox, 59.Previamente al Pleno del Parlamento, los senadores que no son diputados autonómicos comparecieron este miércoles en la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones para exponer sus objetivos en dicho cargo.La nota discordante a la unanimidad que cosecharon en dicha comisión los candidatos del PSOE-A, del PP-A y de Ciudadanos (Cs) vino marcada por Adelante Andalucía y Vox, cuyos representantes en este órgano rechazaron sus propuestas mutuamente votando en contra de sendos candidatos. Además, el PSOE-A se abstuvo a la hora de opinar sobre la idoneidad del candidato de partido de Santiago Abascal.LOS SENADORES DESIGNADOS EN EL 2015Tras las elecciones andaluzas del 2015, el reparto de los nueve senadores se correspondió con cinco para el PSOE-A, tres para los 'populares' y uno para Podemos. Entonces, los senadores socialistas fueron el secretario de Organización del PSOE-A y diputado autonómico, Juan Cornejo; el exparlamentario andaluz José Caballos, y los exconsejeros de la Junta Mar Moreno, Elena Víboras y a Francisco Menacho.Por su parte, el grupo 'popular' designó en un primer momento al presidente del PP-A y diputado autonómico, Juanma Moreno; al exlíder del partido en Andalucía y presidente de Honor, Javier Arenas, y a Rosario Soto. No obstante, la renuncia de Moreno llevó a ocupar el puesto al vicesecretario de Organización del PP-A, Toni Martín, quien también dejó el cargo ocupándolo el exdelegado del Gobierno en Andalucía y presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz.Mientras, Podemos Andalucía situó en la Cámara Alta a Maribel Mora, ahora diputada de Adelante Andalucía, y quien fuera la primera representante del partido morado en dicha institución.--EUROPA PRESS--