1898, Los Últimos De Filipinas

El pleno del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), gobernado por José Barroso (PSOE), ha aprobado este miércoles por unanimidad rotular una calle o espacio público en memoria de Miguel Pérez Leal, el lebrijano que formaba parte del destacamento de soldados conocido como "Los últimos de Filipinas", famosos por soportar un asedio de 337 días en la isla filipina de Luzón entre 1898 y 1899.Hace ahora un mes, recordémoslo, el Ayuntamiento de dicha localidad informaba de que la Plataforma para la Digitalización y Conservación del Archivo Parroquial de Nuestra Señora de La Oliva, a petición del alcalde de la localidad, José Barroso, había localizado la partida de bautismo de Miguel Pérez Leal, soldado lebrijano que formaba parte del destacamento del segundo de Cazadores en la gesta histórica de "Los últimos de Filipinas".Según el Ayuntamiento, a pesar de que siempre se afirmó que figuraba un lebrijano entre los famosos "últimos de Filipinas", no existía constancia documental que así lo atestiguara. No obstante, gracias al trabajo de investigación y la documentación existente en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, pudo comprobarse que efectivamente así fue.Miguel Pérez Leal nació el 7 de julio de 1880, fecha que no coincide con la inicialmente planteada (1874), por lo que casi con toda seguridad era el soldado más joven de su destacamento. Se estima que en la fecha del asedio a la iglesia de Baler, entre 18989 y 1899, tenía sólo 19 años.Merced a tal descubrimiento, el pleno celebrado este miércoles por el Ayuntamiento de Lebrija incluía un punto destinado a rotular una calle o plaza con el nombre de Miguel Pérez Leal, extremo finalmente aprobado por unanimidad, según han informado a Europa Press fuentes municipales. Aunque con un prolongado debate plenario en cuanto al asunto, han votado de esta propuesta de Alcaldía el PSOE, el PP, el PA, IU y Ganemos.--EUROPA PRESS--