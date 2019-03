El pleno aprueba por unanimidad la regulación de los patinetes eléctricos con demanda de más participación

Fotos recursos de carteles de Madrid Central y de líneas naranjas de l

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado inicialmente y por unanimidad la modificación de la actual ordenanza municipal de Circulación destinada a regular los patinetes eléctricos, con demandas de mayor "participación" y debate sobre el "coto" implícito para las empresas dedicadas a la venta y alquiler de estos aparatos, toda vez que el Gobierno local ha defendido que era "necesaria una diferenciación" de los mismos y "no puede llover a gusto de todos".El concejal de Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha sido el encargado de defender esta modificación de la actual ordenanza municipal de Circulación, que incide especialmente sobre el apartado de vehículos de movilidad personal ante la "proliferación" de los patinetes eléctricos y la falta de "regulación" específica sobre ellos.Groso modo, la regulación ahora introducida estipula que los patinetes eléctricos con sillín sólo podrán circular por la calzada y deberán cumplir la normativa relativa a los ciclomotores convencionales, mientras los patinetes sin sillín con una potencia máxima de 250 vatios (W) podrán transitar por las vías ciclistas a un máximo de 15 kilómetros por hora, aunque no podrán hacerlo por las aceras ni zonas peatonales o calzadas --salvo por los espacios declarados Zona 30 o 20--, ni podrán ser usados por menores de 15 años, a excepción de que vayan acompañados por un adulto, con casco y por el carril bici.En el caso de los vehículos autoequilibrados, como los 'segway', los monociclos y los 'hoverboard', no podrán sobrepasar los 20 kilómetros hora y tendrán una potencia máxima de 1.000 vatios para los 'segway', 500 vatios para los monociclo y los 700 vatios para los 'hoverboard', y no tendrán autorización para circular si exceden esas características. Además, los 'segway' sólo podrán circular con fines turísticos por zonas determinadas marcadas para ello y con autorización del Consorcio de Turismo, previo informe del área de Movilidad.En ese sentido, Cabrera ha defendido el proceso participativo desplegado para la redacción de esta modificación de la ordenanza municipal de Circulación, reiterando que el texto elevado a pleno para su aprobación inicial contó con "140 aportaciones" durante su fase de información pública y ha sido debatido con colectivos como la asamblea de ciclistas A Contramano, que ha apoyado la nueva regulación, toda vez que la Asociación por la Movilidad Personal Ecológica en Sevilla se ha posicionado en contra.EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN"Era una diferenciación necesaria", ha defendido Cabrera respecto a las estipulaciones promovidas para los patinetes, mientras el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, ha detectado "flecos sueltos" en el documento y ha tachado de "poco ambiciosa" la nueva regulación. Además, ha considerado "muy insuficiente" el proceso de participación ciudadana al ser reducido prácticamente a "un buzón de quejas", anunciando que IU formulará alegaciones al texto actual.En el caso de Participa, Susana Serrano ha reconocido que el documento de aprobación inicial de la nueva regulación recoge "muchas de las aportaciones" de su grupo. No obstante, ha apostado por "más diálogo" en la tramitación restante, pues organizaciones como Facua tienen aún diversos aspectos que reivindicar.El popular Jaime Ruiz, de su lado, ha recordado que la Asociación por la Movilidad Personal Ecológica "no se siente cómoda" con el texto, reclamando "más participación" con las empresas relacionadas con la venta o alquiler de estos aparatos. No obstante, ha considerado que como "primer paso", este documento de aprobación inicial "sienta los cimientos" para la regulación de los patinetes eléctricos, remitiéndose al resto de la tramitación y las alegaciones aún pendientes, para "enriquecer" el texto actual.Ha rematado el debate el socialista Juan Carlos Cabrera, avisando de que "no puede llover a gusto de todos" y reconociendo que esta regulación pone un cierto "coto" a las empresas dedicadas al sector de los patinetes eléctricos y su "nicho de mercado". No obstante, ha recordado que esta regulación tiene aún más tramitación que atravesar y se ha remitido a la misma, toda vez que el documento de aprobación inicial de esta modificación de la ordenanza de circulación ha sido aprobada por unanimidad.--EUROPA PRESS--