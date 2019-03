El patio del Hospital General exhibe una muestra de acuarelas dedicada a la memoria de Elías Cañas

Sevilla.- El patio del Hospital General exhibe una muestra de acuarela

El patio del Hospital General acoge una exposición de acuarelas pintadas por Elías Cañas hasta el próximo 21 de marzo de libre acceso para cualquier persona que quiera conocer la obra de este especialista del Hospital Universitario Virgen del Rocío, también conocido por sus inquietudes artísticas y, sobre todo, muy querido y respetado por todos los profesionales del centro y por los pacientes que atendió.De ahí que sus propios compañeros continúen con su particular homenaje, que incluye la presentación del libro de poesía 'Ájrica', ilustrado también con acuarelas del doctor Cañas, y cuyos fondos se destinarán a proyectos humanitarios que se desarrollen en beneficio de las personas que viven en ese continente, apunta el hospital en una nota de prensa.Según el también autor de la obra, Juan Luis Haro, de Círculo Rojo Editorial, 'Ájrica' "es un viaje surgido de unos cuantos pasos y de muchos latidos, de vuelta e ida entras las palabras y las acuarelas". Así propone al lector que "busque una senda propia entre estos dos polos que cada cual debe hacer con sus brújulas y sus ritmos; un itinerario particular y único que se convierta en una experiencia".A estas iniciativas se ha sumado la dirección del hospital, que ha querido retomar el concurso de pintura destinado a cualquier profesional que trabaje en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y le ha dado el nombre de Elías Cañas.Este concurso de pintura establece tres premios. Las obras finalistas serán usadas para decorar los pasillos y zonas comunes de los centros del área por lo que deben estar inspiradas en la humanización del hospital, obras que reflejen armonía, belleza, positividad y sensibilidad.El doctor Elías Cañas García-Otero estuvo al frente de la consulta de Salud Internacional, de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, desde que se creara en 2003 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1988, era especialista en Medicina Interna y máster en Medicina y Cirugía Tropical por la Universidad de Valencia.También tenía el diploma de Postgrado en Enfermedades Parasitarias Tropicales y el diploma Tropical Medicine and Hygiene (DTMH), Liverpool School of Tropical Medicine por la Universidad de Liverpool, así como el Certificate in Travel Health (CTH, International Society of Travel Medicine) y el diploma de Experto en Resistencias Antimicrobianas y Optimización del Uso de Antimicrobianos, por la Hispalense.Y sobre todo, ha sido un profesional muy estimado y respetado por sus compañeros por su prestigio profesional, ya que junto a su equipo atendían cada año a 250 nuevos pacientes por infecciones graves o tropicales adquiridas en otros países, y por su calidez humana e inquietudes, entre las que estaba la pintura.--EUROPA PRESS--