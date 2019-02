Despliegue policial en El Vacie

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este miércoles que tras expirar el pasado 11 de enero los contratos de los 32 trabajadores sociales y 16 auxiliares incorporados en noviembre para las labores sociales hasta entonces abarcadas por el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, aún no ha sido conformada la plantilla del nuevo plan local de intervención en zonas desfavorecidas que cobra tales labores.Así lo ha manifestado a Europa Press el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento hispalense, Manuel Loza (CCOO), toda vez que el programa Zonas, de especial interés al incidir en los entornos desfavorecidos del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte y el poblado de El Vacie, estaba cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y estaba marcado por frecuentes interrupciones, al expirar los contratos de su plantilla y ser necesario reunir la financiación destinada a las nuevas contrataciones.Y es que la Junta de Andalucía aportaba fondos al programa mediante ayudas procedentes de una convocatoria periódica de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con lo que para estructurar las nuevas contrataciones siempre era necesario esperar a que la Administración andaluza resolviese su convocatoria y entregase sus ayudas.La última edición del programa Zonas arrancó a mediados de noviembre de 2017, después de que una interrupción de casi dos semanas al acabar los contratos de la plantilla y quedar otra vez el Ayuntamiento, encargado de las contrataciones, a la espera de que la Junta formalizase la subvención con la que colaboraba con la continuidad de este programa.Dicha edición del programa Zonas finalizó al comenzar mayo de 2018, toda vez que las labores de trabajo social abarcadas por este programa quedaron entonces suspendidas, en un contexto en el que las mismas afrontaban toda una reestructuración.NUEVO MODELOY es que la Junta de Andalucía decidió sustituir la convocatoria de ayudas en régimen competitivo con la que apoyaba este tipo de políticas en los municipios, por una línea de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, "dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía", según una orden autonómica recogida por Europa Press.En ese sentido, y mientras las actuaciones sociales abarcadas hasta entonces por el programa Zonas seguían suspendidas, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en noviembre su plan local de intervención en zonas desfavorecidas, --que además de los entornos del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, el Polígono Norte y el poblado de El Vacie incorpora a los barrios de El Cerezo, Su Eminencia, La Plata, Padre Pío y Palmete--, para elevarlo a la Junta, cosechar las correspondientes subvenciones autonómicas y retomar los trabajos suspendidos desde mayo pero con el nuevo formato y diseño.Empero, y dados los plazos necesarios para una tramitación como la que nos ocupa, el Ayuntamiento promovió nuevamente un programa propio, financiado en solitario y con la fórmula administrativa de la acumulación de tareas, para desplegar un equipo de trabajadores del ámbito social en los barrios desfavorecidos durante las últimas semanas de 2018, a la espera de la entrada en funcionamiento del equipo de profesionales del nuevo plan local de intervención en zonas desfavorecidas.LA FECHA DEL 11 DE ENEROEste programa transitorio e íntegramente municipal comenzó a funcionar a mediados de noviembre con 32 trabajadores sociales y 16 auxiliares administrativos contratados expresamente para ello, si bien según el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, el pasado 11 de enero finalizaron los contratos de estos profesionales, sin que estén aún listos los 74 empleados que conformarán el plan local de intervención en zonas desfavorecidas.Y es que fue el pasado 29 de noviembre cuando la junta local de gobierno aceptó las ayudas de 12,7 millones de euros concedidas por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento hispalense para la financiación del mencionado plan local durante cuatro años.Así las cosas, Manuel Loza señalaba en enero que al expirar los contratos, estas actuaciones sociales sufrían un nuevo "parón", toda vez que este miércoles Loza ha confirmado que los 74 empleados que conformarán el plan local de intervención en zonas desfavorecidas aún no han sido incorporados a la tarea.--EUROPA PRESS--