El Parlamento y el Teatro de la Maestranza acogen este jueves los actos institucionales por el 28F

El Parlamento andaluz y el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerán este jueves los tradicionales actos institucionales con motivo de la conmemoración del 28F, Día de Andalucía.Esta es la primera vez de las casi cuatro décadas de autonomía que el 28F se celebrará con un Gobierno de la Junta en manos de un partido distinto al PSOE-A. Tras los resultados de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, se configuró un nuevo Ejecutivo autonómico conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs), con el 'popular Juanma Moreno, como presidente.El acto en el Parlamento comenzará en los jardines exteriores de la fachada principal, a las 10,30 horas, con la interpretación del himno de Andalucía y mientras suena, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, izará la bandera de la comunidad autónoma.Posteriormente, las autoridades presentes entrarán al salón de Plenos, donde Bosquet pronunciará el tradicional discurso institucional. Posteriormente, las autoridades se desplazarán al acto organizado en el Teatro de la Maestranza donde se entregarán los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía, a partir de las 12,30 horas.Este acto estará presidido por el presidente de la Junta, que realizará una intervención, así como el Hijo Predilecto designado este año, que es al presidente de la multinacional almeriense Cosentino, Francisco Martínez Cosentino, mientras que también se ha otorgado esta distinción, a título póstumo, al expresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, que falleció el pasado año.Asimismo, se concederán 11 medallas de Andalucía, que distinguen a entidades y empresas como la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias por su labor en el rescate del pequeño Julen tras caer el pasado mes de enero a un pozo en una finca de Totalán (Málaga); Cáritas Regional de Andalucía; la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, coincidiendo con el 175 aniversario de la creación del cuerpo; los trabajadores del Espacio Natural de Doñana; el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS); la empresa hortofrutícola Biosabor con sede en Níjar (Almería); y la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), donde estudió entre otros Blas Infante, padre de la Patria Andaluza.Las cuatro Medallas de Andalucía restantes corresponden a la actriz jiennense Inma Cuesta, la cantante sevillana Pastora Soler, el autor del Carnaval de Cádiz Antonio Martín y el director de orquesta granadino Pablo Heras Casado.El acto en el Teatro de la Maestranza contará con la presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y de la expresidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, entre otras autoridades. A este acto no asistirán representantes del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía porque acudirán a la manifestación que han convocado en Sevilla la plataforma Caminando/ Marchas de la Dignidad.Al acto en el Teatro de la Maestranza También están invitadas todas las personas que han sido distinguidas en años anteriores con los títulos de hijo predilecto o con las medallas."TAREA TRANSFORMADORA" DEL NUEVO GOBIERNOEl Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer martes una declaración institucional, con motivo del 28F, en la que apuesta por la "necesaria profundización de nuestro autogobierno" desde el entendimiento y defiende la "tarea transformadora" del nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos para "regenerar nuestras instituciones desde la dignificación de la tarea de nuestros servidores públicos".El texto se inicia recordando que cada 28-F se conmemora la fecha en que se celebró el referéndum de acceso a la autonomía, donde "los andaluces expresamos nuestros anhelos de libertad y compromiso con el futuro de nuestra tierra, en el marco de una España democrática regida por los valores que consagra la Constitución de 1978" que, en su opinión, representa y sigue representando "un compromiso con el futuro de nuestra nación sobre las bases de la concordia y la reconciliación, los derechos individuales, la apertura y el reconocimiento internacional, y el diseño de un modelo de Estado de las autonomías como garante del progreso económico y social del conjunto de los españoles".Tras advertir de que esa articulación territorial "se ve amenazada por quienes hacen de la ruptura de España el origen de reivindicaciones políticas contrarias al modelo de convivencia que proclama nuestro ordenamiento constitucional", la Junta subraya que, frente a estas posiciones, "Andalucía se conforma hoy desde su contribución al fortalecimiento del proyecto común que es la nación española, siendo exponente claro de la garantía de esa unidad nacional, de la defensa del Estado de Derecho y de la cohesión nacional".La primera declaración institucional por el 28-F de un Gobierno andaluz no presidido por el PSOE no pasa por alto el cambio surgido de las últimas elecciones autonómicas y recuerda que "vivimos un nuevo tiempo político plasmado en una alternancia de gobierno que toma como referencia el espíritu de la Transición y lo que significó para nuestra autonomía, repleta de momentos de gran trascendencia, que encuentran en el Pacto de Antequera el origen de una Andalucía posible, la del diálogo y el encuentro de todos los andaluces".--EUROPA PRESS--