El Parlamento vuelve a abordar este martes las incompatibilidades de los diputados tras reclamar más información

Sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz

La comisión del Estatuto de los Diputados vuelve a abordar este martes las compatibilidades que han solicitado algunos parlamentarios andaluces para poder ejercer una determinada profesión, después de que el pasado 27 de marzo este mismo órgano acordara posponer su decisión a expensas de recibir más información al respecto.La comisión del Estatuto de los Diputados se reúne este martes a las 12,00 horas a puerta cerrada, dado que las sesiones y trabajos de este órgano no tienen carácter público.La reunión que tuvo lugar el pasado día 27, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, se saldó sin ninguna decisión cerrada al respecto y se acordó que el órgano volvería a reunirse dentro de dos semanas para intentar zanjar el asunto.En relación a este asunto, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, explicó en rueda de prensa que había trasladado a los miembros de la Mesa del Parlamento que se respete "el carácter reservado y confidencial de esta comisión", a tenor de las filtraciones a los medios que se habían producido.Según indicaba la presidenta de la Cámara andaluza, aunque las resoluciones de la comisión del Estatuto del Diputado son públicas, no se debe trasladar lo que trata antes de que los asuntos estén resueltos "para evitar confusión".Poder compatibilizar el escaño y el desarrollo de actividades profesionales es un asunto que no ha quedado exento de polémica sobre todo en lo que a las compatibilidades que han solicitado los representantes de Vox respecta, grupo que ha denunciado que haya existido una "filtración" sobre la necesidad de abordar la situación de compatibilidad o no de algunos de sus diputados para poder ejercer una determinada profesión, como la abogacía.Para el partido de Santiago Abascal se ha vulnerado uno de los principios fundamentales y básicos del Parlamento como es el carácter secreto de la Comisión del Estatuto de los Diputados, porque se ha "filtrado una información" que además "no es cierta".También criticó este asunto Adelante Andalucía, en boca de su portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, que ha rechazado que ocho de los doce diputados de Vox hayan pedido compatibilizar sus escaños con la actividad profesional que desempeñan, toda vez que les ha llamado "patriotas del taco" y les ha reprochado que pidan datos en el Parlamento "que están vinculados a su actividad lucrativa, con la que se están forrando".--EUROPA PRESS--