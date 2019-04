Caballos en la marisma de Doñana

El Pleno del Parlamento ha reclamado este jueves por unanimidad al Gobierno andaluz que impulse un gran pacto social y político para la protección de Doñana y garantizar un verdadero modelo de desarrollo sostenible, y que inste al Ejecutivo nacional a cancelar el proyecto de Gas Natural en el parque, tal y como ha planteado la Unión Europea.Así se recoge en una proposición no de Ley defendida por el Grupo de Adelante Andalucía, que ha sufrido algunas modificaciones tras incorporarse enmiendas de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos. Desde Adelante Andalucía se ha puesto en valor el acuerdo parlamentario que se ha alcanzado. Vox ha sido el único partido que ha rechazado algunos puntos de la iniciativa.Concretamente, la Cámara ha pedido al Gobierno autonómico que impulse un gran pacto "social y político para la preservación de Doñana, evitando riesgos que puedan derivarse de las amenazas a las que se ve sometido este espacio y que tenga como objetivo el diseño y ejecución de cuantos planes, programas y normas sean necesarias para garantizar un verdadero modelo del desarrollo sostenible de la comarca".Asimismo, el Parlamento ha expresado su apoyo a la celebración del 50 aniversario del parque nacional de Doñana que tendrá lugar en el mes de octubre de este año y se compromete a trabajar con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para contribuir a convertir esta cita en un gran acontecimiento medioambiental que ponga en relieve la extraordinaria importancia de esta joya natural.La presidenta del Grupo Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha manifestado que la situación crítica de Doñana no es nueva y hablar de este parque es hablar de un "cúmulo de despropósitos" y de la historia de "continuas agresiones". Se ha referido a la sobreexplotación del acuífero Almonte-Marismas, la agricultura ilegal, la sobrepresión urbanística, el dragado del Guadalquivir, la pérdida y fragmentación de hábitats, los grandes incendios forestales, la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el almacén subterráneo de Gas Natural Fenosa.Para Aguilera, las dos grandes amenazas que hoy tiene Doñana "son el gas y los pozos ilegales" y ha manifestado que la Unión Europea ha venido "enmendar la plana" y decir que hay que acabar con ello.Ha señalado que la proliferación de pozos ilegales y el desvío de notables volúmenes de agua hacia los sectores agrícola y turístico están mermando de manera significativa el volumen de aguas del acuífero, motivo por el cual la Comisión Europea ha anunciado que denunciará a España ante el Tribunal Europeo de Justicia. En cuanto al proyecto de Gas Natural, ha indicado que la Eurocámara, en su informe preliminar al respecto, ha afirmado que sería necesario un estudio global de los cuatro proyectos de gas, incluyendo la evaluación sísmica para completar el análisis de los efectos del proyecto.Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez, que ha reprochado a la presidenta del Grupo Popular, Loles López, su "tono macarra" durante este debate, ha manifestado que en estos momentos Doñana está más amenazado que nunca, porque la entrada de la derecha en la Junta "pone en jaque" el equilibrio medioambiental y económico y el modelo de desarrollo sostenible, al tiempo que no asegura la "paralización" del proyecto de almacenaje de gas. Ha indicado que el Gobierno central en manos del PP "jamás atendió" a las petición de paralización del citado proyecto que se hicieron desde el Ejecutivo andaluz en la etapa del PSOE-A.La presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha manifestado que hay mucha gente que parece que está interesada en "hablar mal" de Doñaña, seguramente porque buscan más la "rentabilidad política" que proteger esta joya natural. Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a proteger Doñana y ha pedido hablar en "positivo" de este espacio natural y de su gente. Ha manifestado, sobre el tema del gas, que lo que hace falta es que el Gobierno central haga un análisis de todo el proyecto en su conjunto.El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Julio Díaz ha manifestado que Doñaña, tesoro inmaterial de la humanidad, es un anhelo de convivencia armónica, y ha abogado por contar con los ciudadanos que conviven en su territorio. Ha señalado que proteger Doñana también es proteger sus acuíferos, sus pozos de agua o la actividad del ser humano, respetuosa con el entorno, al tiempo que ha criticado los "bandazos" de los gobiernos del PSOE y del PP en España, sobre todo, ante el asunto del gas. Ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía una oportunidad magnífica de hacer un "decretazo" para proteger Doñana. Ha indicado que tiene que haber "armonía" entre la preservación y Doñaña y la actividad humana.El diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que la provincia de Huelva es la más afectada por el espacio natural de Doñana y, en cambio, en la iniciativa de Adelante se denota "escaso interés" por ella, mientras que hay un "ataque" al sector agrícola onubense. Ha manifestado que Vox no está de acuerdo con convertir al parque en un "mausoleo", propio de un ecologismo "inmovilista".