El Parlamento pide a Junta que ponga en marcha las medidas para crear los 600.000 empleos que prometió Moreno en campaña

El Parlamento pide a Junta que ponga en marcha las medidas para crear

La comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de Ley (PNL) planteada por el PSOE-A con la que desde la Cámara autonómica se insta al Gobierno de la Junta a poner en marcha las acciones y medidas necesarias para crear 600.000 empleos en Andalucía en esta legislatura, tal y como se comprometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en la campaña electoral de los comicios autonómicos del pasado 2 de diciembre.La iniciativa, defendida en la comisión por la parlamentaria socialista María Márquez, ha salido adelante con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, y la abstención de Vox.Esta cuestión ha sido tratada también previamente en la comisión a propósito de una pregunta que ha formulado el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.El parlamentario socialista ha acusado al "autodenominado Gobierno del cambio" de realizar "una utilización torticera de datos y basada en las mentiras", y ha apuntado el temor a que se quiera "enmascarar una gestión oculta que pretende el desmantelamiento de servicios y programas públicos"."Quiere propiciar un cambio de modelo que no apuesta por lo público desacreditando lo que se ha hecho desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", ha afirmado Sánchez Haro, que ha insistido en preguntar a la consejera "si se va a cumplir o no la promesa" de Juanma Moreno sobre los 600.000 empleos.El representante socialista ha advertido a la consejera de que su grupo no se va a quedar "impasible ante las mentiras" de la titular de Empleo, que "tiene tarea por delante" y a la que ha pedido que "mire adelante y deje de mirar al retrovisor y a otros", porque "la responsabilidad es suya".LA JUNTA APUESTA POR EL EMPLEO "DE CALIDAD"Por su parte, la consejera ha defendido que el empleo "de calidad" es "la principal preocupación" para el actual Ejecutivo andaluz, que se propone "avanzar en el marco permanente del diálogo social". Además, ha recordado que "la llegada de la gran recesión provocó una destrucción de empleo" en la comunidad.Rocío Blanco ha aseverado que "la creación de empleo no se consigue por decreto-ley" y "tan importante como el número de ocupaciones es su estabilidad en el futuro".También ha aludido al contexto internacional, ha abogado por "hacer las cosas bien, utilizar de manera correcta el dinero" público, y ha apostado por "reformar en profundidad" el SAE, porque "los servicios públicos de empleo están infradotados" y "no cumplen una de sus principales funciones", en alusión a conseguir que los demandantes de empleo encuentren trabajo, pero "no por ineficacia" de quienes trabajan en dicho servicio, según ha puntualizado.La consejera ha apostado también por la formación para el empleo, por "políticas que lleguen realmente a los ciudadanos, garantizando su ejecución, que sean evaluadas convenientemente, elaboradas con rigor y seriedad, y gestionadas de forma estricta".SITUACIÓN DEL MERCADO LABORALAdemás, en la comisión también se ha debatido sobre la situación actual del mercado laboral andaluz a partir de sendas peticiones de comparecencia de la consejera solicitadas por el PSOE-A y Ciudadanos (Cs).La consejera ha desglosado una serie de datos sobre la evolución del paro y la ocupación en Andalucía, y ha remarcado que la comunidad "sufre una elevada tasa de desempleo históricamente por encima de la media española", y en esa línea ha señalado la "debilidad del mercado laboral" andaluz y la "necesidad de poner medidas para este problema de tipo estructural".Por su parte, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha aseverado que el desempleo es "la mayor preocupación de la población andaluza" y la consejera "no debe seguir ocultando su inoperancia e ineficacia bajo el mantra de la herencia recibida" por parte de los anteriores gobiernos socialistas.Ha acusado a Blanco de haber realizado "un 'totum revolutum' de lo que es el mercado de trabajo en Andalucía", cuando el diagnóstico ya "está claro", por lo que le ha instado a que se ponga "a trabajar" en los "grandes retos" de su Consejería y no recurra a "cortinas de humo" o a "mirar para otro lado".En cambio, la diputada de Cs Mónica Moreno ha subrayado que las políticas en materia de empleo de los gobiernos socialistas durante "más de 37 años" han sido "estériles", porque la tasa de desempleo en esta comunidad ha estado "históricamente" por encima de la media nacional.En ese sentido, ha criticado que "la losa del desempleo" en Andalucía haya aparecido "ahora como por arte de magia en el discurso" de quienes precedieron a la consejera en su cargo, cuando esa "lacra ya estaba allí", pese a que Andalucía "tiene capacidad de sobra para ser locomotora" de España.Por parte de los demás grupos, la diputada del PP-A Pilar Pintor ha subrayado que Andalucía "sigue teniendo una tasa de paro muy alta y de temporalidad superior a la media nacional", por lo que el nuevo Gobierno de la Junta "se enfrenta a un mercado de trabajo con graves problemas motivadas por las nefastas medidas" del anterior Ejecutivo socialista presidido por Susana Díaz.En representación de Adelante Andalucía, el parlamentario Nacho Molina ha citado los índices de "temporalidad" y "precariedad" que se registran y las "reformas laborales, en plural, que han convertido el mercado laboral en una jungla". De igual modo, ha abogado por "impulsar políticas de formación y políticas activas" para el empleo.Finalmente, el diputado de Vox Francisco José Ocaña ha manifestado que "la herencia recibida sí importa", así como que la creación de empleo "se está ralentizando". Ha abogado por reducir la temporalidad "a su mínima expresión", y ha pedido a la consejera que tenga "extrema valentía" y "determinación" para combatir un paro que en Andalucía es "estructural".La consejera ha respondido a los grupos defendiendo que son los empresarios quienes crean empleo, de forma que la "misión" de administraciones como la Junta es "generar confianza para que el empresario siente que puede invertir en Andalucía". Además, ha apuntado que "ahora que se está empezando a mover otra vez el tema de la construcción, tenemos que empezar a aprovechar y a formar a nuestros jóvenes".--EUROPA PRESS--