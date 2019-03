El número de empleados de Endesa en Andalucía con coche eléctrico particular crece un 14% en 2018

Coche eléctrico

El cuarto Plan de Movilidad Eléctrica para empleados que Endesa acaba de finalizar ha conseguido aumentar en un 14% el número de trabajadores de la compañía en Andalucía que ha adquirido un coche eléctrico para su uso particular.La compañía eléctrica ha concretado en una nota de prensa que, en total, son ya 88 los empleados de Endesa en la comunidad autónoma que tienen vehículo eléctrico, once más que en 2017.De esta forma, Andalucía es el tercer territorio en penetración del coche eléctrico entre los empleados de Endesa, solo superada por Madrid y Cataluña, y con un 13,27% del total nacional.Además, Sevilla es una de las sedes sociales de Endesa, junto a las de Madrid y Barcelona, que cuenta con un parking exclusivo de vehículos eléctricos con acceso a cargadores semi-rápidos, y dispone también de un punto de carga rápida, válido para cualquier modelo de vehículo, con el que el empleado puede cargar el 80% de la batería en menos de 20 minutos.Endesa ha destacado también su iniciativa de 'car sharing', consistente en un grupo de vehículos eléctricos puestos a disposición de los empleados para que puedan realizar sus gestiones laborales de una manera sostenible y no contaminante.Para ello, los empleados cuentan con una herramienta 'on line' para reservar el vehículo por horas o incluso días completos, en un proyecto en el que participan dos sedes andaluzas, las de Sevilla y Málaga, con cinco vehículos disponibles (cuatro en Sevilla y uno en Málaga).A esta oferta de coches eléctricos se une la de bicicletas eléctricas, siendo Sevilla la ciudad elegida para lanzar el programa piloto que pone a disposición de cinco bicicletas eléctricas para los empleados que pueden utilizarlas de forma gratuita reservando su uso a través de una aplicación.PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA EMPLEADOSEndesa ha resaltado que, en su conjunto, la cuarta edición del Plan de Movilidad Eléctrica para Empleados ha conseguido que un total de 663 empleados circulen por las ciudades y carreteras de España con vehículos que suponen cero emisiones.El plan ha supuesto la incorporación a este colectivo de 164 nuevos empleados, lo que hace que se alcance el 7,4% de la plantilla total de Endesa en España, aunque el objetivo de la empresa es alcanzar el 10% en 2020.La última edición del Plan tenía un doble reto. Por un lado, perseguía incrementar el número de nuevas incorporaciones, a pesar de que no se contaba con las ayudas económicas del Plan Movalt, y por otro, era el turno de la renovación para quienes ya se habían adherido en las primeras ediciones y se ha conseguido que más de un 85% haya renovado."La madurez del plan, el esfuerzo realizado por Endesa y sus colaboradores, y la firme apuesta de los empleados por la movilidad eléctrica han contribuido a obtener estos buenos resultados", ha añadido la compañía eléctrica, que detalla que esta cuarta edición del plan de movilidad ha vuelto a incluir acuerdos con diferentes fabricantes de coches eléctricos, facilitando la posibilidad de elegir entre cinco modelos, todos cien por cien eléctricos y con autonomías homologadas que llegan a alcanzar más de 300 kilómetros en algunos casos.Además, y "como muestra del compromiso con la movilidad sostenible", Endesa ha explicado que los participantes han podido optar de nuevo a un incentivo económico que otorga la empresa por la colaboración en la divulgación del plan y que da preferencia a los vehículos eléctricos en el aparcamiento de sus sedes corporativas.Para aprovecharlo, los empleados cuentan con el apoyo de una oficina técnica de proyecto, creada desde la primera edición del plan para atender todas las solicitudes de información y acompañar al empleado durante el proceso.La compañía también ha ofrecido a sus empleados y al público en general diversas facilidades para la adquisición de un punto de recarga doméstico a través de la solución integral vehículo eléctrico, que permite su instalación, mantenimiento, garantía y financiación.Asimismo, el Plan ha llevado asociado desde sus inicios la instalación de infraestructuras de recarga en las principales sedes de la compañía para las posibles urgencias que les puedan surgir a los empleados.En estos momentos, hay 461 puntos de recarga en seis sedes de la empresa, aunque en las sedes sociales de Madrid, Zaragoza y Sevilla existe además un parking exclusivo de vehículos eléctricos con acceso a cargadores semi-rápidos y cuentan también con un punto de carga rápida, válido para cualquier modelo de vehículo, con el que el empleado puede cargar el 80% de la batería en menos de 20 minutos.PROYECTO CLIMAEndesa ha subrayado que la puesta en marcha de este plan y su "éxito" entre los empleados de Endesa "ha sido reconocida en diversos ámbitos". En este sentido, ha destacado el haber sido seleccionado como Proyecto Clima desde 2016 por parte de la Oficina Española de Cambio Climático como reconocimiento a su contribución a la reducción de emisiones de CO2. El objetivo de estas iniciativas es reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la promoción del uso de vehículos cien por cien eléctricos.Por otra parte, la compañía ha manifestado su postura oficial como ente "consciente de los retos energéticos a los que la sociedad se enfrenta" y promueve la electricidad como el vector energético capaz de conciliar unos requerimientos medioambientales y de eficiencia "cada vez más exigentes" con la cobertura de las necesidades energéticas de los ciudadanos.Así, ha indicado que la movilidad eléctrica es "fundamental" en esta transición energética y que su respuesta a este cambio de paradigma en el sector energético es 'Endesa X', una nueva línea de negocio de la compañía con la que esta quiere ser un actor de primer nivel en la transformación energética y con la que aspira a liderar el cambio hacia la electrificación del parque español de vehículos y contribuir a democratizar la movilidad eléctrica, haciéndola más fácil y accesible.Su principal compromiso es el Plan de Infraestructuras de Recarga, que supondrá el despliegue de más de 8.500 puntos de recarga pública en 2019-2023, con una inversión de 65 millones de euros, así como de unos 100.000 puntos privados.El plan tendrá dos fases, de forma que durante los dos primeros años se establecerá una red de 2.000 puntos de recarga que conectarán las principales ciudades de más de 35.000 habitantes y las carreteras, cubriendo los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas, y garantizando que el 75% de la población dispondrá de infraestructuras públicas de recarga en su municipio, así como la existencia de un punto de recarga a menos de a 100 kilómetros.Posteriormente, en 2021 y 2023 se instalarán más de 6.500 nuevos puntos de recarga de acceso público en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio o en la vía pública, para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, dotando de mayor cobertura de infraestructura las zonas urbanas y los principales nodos estratégicos de comunicación, incluyendo las islas.--EUROPA PRESS--