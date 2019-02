El Museo de la Autonomía de Andalucía acoge la exposición 'Martínez de Léon ¡Va por ustede!'

El Museo de la Autonomía de Andalucía acoge la exposición 'Martínez de

Este miércoles 20 de febrero, a las 19,30 horas, se inaugura la exposición 'Martínez de Léon ¡Va por ustede!', una muestra que repasa la obra de Andrés Martínez de León (Coria del Río, 1895 - Madrid, 1978) a través de un centenar de piezas que incluyen una selección de ilustraciones, dibujos, portadas de libros, carteles, colaboraciones en diarios y revistas, historietas y lienzos.El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Coria del Río, Modesto González; la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos; el presidente de la Fundación Martínez de León, Manuel Javier Martínez de León; el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael Gordillo; y Antonio Bizcocho, comisario de la exposición.La capacidad de Andrés Martínez de León para retratar la realidad y plasmarla con su personal sentido del humor su compromiso en la lucha por las libertades y su maestría indiscutible como dibujante, lo sitúan como una de las grandes figuras del panorama artístico andaluz del siglo XX.Comisariada por Antonio Bizcocho y Sara González, la muestra está organizada por el Ayuntamiento de Coria del Río en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y podrá verse en el Museo de la Autonomía de Andalucía hasta el 31 de julio.Oselito, uno de los personajes más entrañables y populares de Martínez de León, actúa de maestro de ceremonias e hilo conductor de esta exposición. En este personaje, cuya primera aparición fue en una viñeta en 1918, su creador quiso representar el genio popular andaluz, encarnado en un sencillo trazo en el que son protagonistas sus ademanes, su peculiar fonética trianera y su característico sombrero ladeado inspirado en torero Joselito el Gallo.Un alarde de valentía, sevillanía y arte que acompañó al autor a lo largo de su vida en un viaje que atraviesa todo el siglo XX y que recorre la Monarquía, la República, la Guerra Civil y la Dictadura. En palabras del comisario Antonio Bizcocho "en la exposición se pone el foco en la relación entre el creador y el producto, entre la realidad y la ficción, un binomio en el que el límite a veces no está definido y en el que la imagen proyectada sobrepasa al propio artista".EN CUATRO TRAZOSLa exposición se divide en cuatro grandes secciones: Compromiso Social, Folklore Andaluz, Fútbol y Tauromaquia, que reflejan la pasión y oficio de Martínez de León por contar historias.Entre las obras agrupadas bajo el apartado Compromiso Social destaca su trabajo como cronista gráfico para las cabeceras de prensa más importantes de la década de los años 30. En 1935 el periódico madrileño La Voz lo seleccionó para uno de sus trabajos más destacados: narrar la expedición a Rusia organizada por la agencia oficial de viajes del régimen soviético. Las historietas de aquella aventura se plasmaron en el libro 'Oselito en Rusia', un testimonio con mucha gracia y cierta ingenuidad sobre la convulsa Europa de la época.Durante la Guerra Civil, Martínez de León marchó al frente como dibujante y redactor de filiación republicana y antifascista, caricaturizando a Franco, Hitler, Mussolini, etc., para diversas publicaciones de trinchera y elaborando 'Oselito, extranjero en su tierra', publicado en 1938. Será precisamente ese libro uno de los argumentos para su posterior arresto y encarcelamiento en 1939.Por otra parte, su cuidada factura artística contribuyó a ilustrar libros de reconocidos autores como Rodríguez Mateo, Chaves Nogales o Pedro Garfias, y estableció relaciones de amistad con diferentes escritores, entre los que destacan Miguel Hernández o Blas Infante. Precisamente suyo es el boceto de 1925 que dio origen al diseño actual del Escudo de Andalucía.Tras seis años en prisión, Martínez de León es indultado en diciembre de 1945. A partir de la década de los 50 retoma el humor para aportar su gracia y oficio en viñetas dedicadas a la competición futbolística publicadas en ABC de Sevilla y el diario España de Tánger. En el apartado dedicado al Fútbol, destaca el libro ilustrado de las bodas de oro de su club, la 'Historia del Real Betis Balompié' (1956), y el famoso grito de guerra bético en boca de Oselito "Viva er Beti, manquepierda". La frase, nacida de su imparable ingenio, aglutina todos los valores y sentimientos de la afición bética en un lema que ha llegado intacto hasta nuestros días.Folklore Andaluz reúne la mayor parte de su producción pictórica, correspondiente a su última etapa como artista, que se expresa como una explosión de vivas sensaciones. Del blanco y negro de sus dibujos pasamos a un color tratado con valentía y firmeza. Sus lienzos de campos, veredas, pueblos y fiestas son una estampa por descubrir. Asimismo, se incluyen en este apartado escenas del álbum 'Historietas Sevillanas' (1926), donde reproduce esa visión de la Sevilla de su tiempo con retratos de gitanos, nazarenos, toreros, etc. y carteles que diseña para las fiestas de su pueblo natal.Gran aficionado a los toros, desde Goya y Picasso ningún otro artista ha dibujado los lances de la lidia --unas veces en serio y otras en broma-- con más vigor y con mayor dominio que Martínez de León. La sección Tauromaquia reúne dibujos de Belmonte, Joselito y otras figuras que reflejan la belleza, la tragedia y la espontaneidad de la fiesta nacional. Cabe destacar las series que realiza para el trianero Juan Belmonte, los diferentes óleos y dibujos de las tardes maestrantes o la colección de lances realizados como encargo de la fosforera española.La exposición ¡Va por ustede! ha contado como prestatarios de obras con la colaboración de la familia y de la Fundación Martínez de León, instituciones como el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la Colección Beca Belmonte, la Colección Colombí del Museo de Alcalá de Guadaíra, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Real Betis Balompié, así como de coleccionistas particulares.--EUROPA PRESS--