El Macarena amplía los horarios de atención social de la unidad de urgencias y ofrece servicios mañana y tarde

El Macarena amplía los horarios de atención social de la unidad de urgencias

El Hospital Universitario Virgen Macarena, conocedor de la necesidad de dar cobertura a los pacientes con demandas sociales que ingresan en el servicio de urgencias, pretende a través de un cambio/ampliación del horario de las trabajadoras sociales de dicho servicio, conseguir mejorar la salud de las personas que acuden a urgencias desde un enfoque integral, abordando al paciente no solo en la vertiente clínica, sino también desde la perspectiva social.Las trabajadoras sociales del servicio de urgencias intervienen con el paciente y sus familias para incidir en los problemas derivados de la enfermedad. Según una nota de prensa, hasta ahora el horario de atención era de 08,00 a 15,00 horas, de lunes a viernes; no obstante a partir de este mes dicho horario se amplía de 08,00 a 20,00 horas de lunes a viernes, ampliándose la atención social en este área del centro sanitarioEl trabajador social sanitario es el profesional que conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso de la salud y la enfermedad de los individuos, grupos y comunidades. Promueve la utilización de los recursos disponibles, gestionándoles y coordinando los apoyos con otras instituciones. También interviene en la prevención y fomento de la salud a través de su participación en los diferentes programas de salud.Desde la Unidad de trabajo social de urgencias del Hospital Virgen Macarena se atienden diariamente numerosas situaciones de pacientes y familias frágiles, que tienen que enfrentarse a patologías graves que les provocan un fuerte impacto en la familia. Además de pacientes en situaciones de riesgo social, abandono, desorientación, y/o sin hogar, junto con pacientes victimas de violencia de género, población inmigrante, entre otras. Durante el 2018, esta Unidad atendió 2.322 casos, de los cuales el 49,26 por ciento fueron personas sin hogar.PERSONAS EN RIESGO SOCIAL EN URGENCIASLa Unidad de trabajo social del servicio de urgencias del Hospital Virgen Macarena trabaja conjuntamente con la delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente con el Servicio de Personas sin Hogar y Emergencias Sociales, para atender de forma especial a personas en situación de exclusión social y sin hogar. Personas en situación cronificada de calle, es decir, aquel grupo de personas que llevan muchos años viviendo sin hogar, que sufren un gran deterioro físico y psicológico, viviendo en cualquier lugar y que no utilizan la red de atención a personas sin hogar.El trabajo de estos profesionales pretende que nadie se vea a la intemperie en la calle, evitando de esta forma graves riesgos para la salud. Se ha establecido para ello un protocolo de actuación con el que tratar y derivar los distintos casos. Hasta ahora ese protocolo estaba limitado al horario de 08,00 a 15,00 horas, no obstante, al permanecer la trabajadora social en el centro hospitalario hasta las 20,00 horas, esto permite tratar situaciones de pacientes/ciudadanos en mayor horario.--EUROPA PRESS--