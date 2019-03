El juzgado permite la libertad del tesorero del sector F previa fianza de 300.000 euros

Sevilla.- Tribunales.- La Fiscalía apoya liberar al extesorero del Sec

Después de que el Juzgado mixto número uno de Coria del Río (Sevilla), que investiga el presunto desfalco de 3,7 millones de euros descubierto en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ordenase continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra Julio Mateos Palacios, quien fuera tesorero de la entidad, figura clave en el caso y en prisión desde el pasado 18 de agosto de 2016; dicha instancia judicial ha accedido a su nueva solicitud de libertad provisional pero condicionándola a una fianza de 300.000 euros, como había solicitado la Fiscalía.Como ha adelantado Diario de Sevilla y han explicado a Europa Press fuentes de la defensa de Julio Mateos, sobre el que pesa el mencionado auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, ante la nueva petición de libertad provisional cursada respecto a este encausado, figura principal en la investigación, la Fiscalía se había pronunciado a favor de la medida aunque condicionándola a la entrega de una fianza de 300.000 euros.Dado el caso, el Juzgado mixto número uno de Coria ha emitido un nuevo auto, según la defensa de Julio Mateos, en el que accede a su puesta en libertad provisional previa entrega de una fianza de 300.000 euros, condicionando además dicha medida a que Mateos comparezca semanalmente en un juzgado de guardia, le sea retirado el pasaporte y le esté prohibido abandonar el país. La defensa de Mateos ha precisado, eso sí, que el extesorero del sector F de Almensilla tiene "embargadas" todas sus cuentas bancarias, con lo que en principio no contaría con el dinero reclamado para la fianza.No obstante, la defensa valora "positivamente" que el juzgado haya accedido al fin a la petición de libertad de Julio Mateos y no aprecie esta vez riesgo de fuga, vaticinando que las condiciones para su libertad se irán flexibilizando mientras siga avanzando la tramitación de la causa, destinada a esclarecer el supuesto desfalco paulatino de aproximadamente 3,7 millones de euros de la cuenta de la junta de compensación constituida para la urbanización del Sector F de Almensilla y la instalación de dotaciones básicas en la zona.A cuenta de dicho desfalco permanece aún en prisión el que fuera tesorero de la junta de compensación Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas.Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016.Según la Policía Nacional, Julio Mateos, "prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero" desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculan que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, "con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias".LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR FY es que el supuesto desfalco, insistimos, habría sido perpetrado sobre el dinero aprovisionado por los parcelistas del Sector F para urbanizar la zona y dotarla de equipamientos básicos.En ese sentido, el mencionado auto de procedimiento abreviado del Juzgado mixto número uno de Coria, recogido por Europa Press, detalla que "durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación", además de "incumplir" sus obligaciones con aspectos como la falta de información contable a los miembros de la entidad o la ausencia de auditorías, "prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio".Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, "y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación", que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.EL PAPEL DE ISMAEL PEREAEn cuanto a Ismael Antonio Perea, exconcejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación durante varios años y director del Consorcio Fernando de los Ríos, señala la juez que "prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros", toda vez que la instrucción ha revelado "un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euro , cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad".El auto incide también especialmente en la figura de Juan Carlos N.H., apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufeteencargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y cuya administradora única era su propia esposa, Concepción T.S.El apoderado de Torrens Abogados, según este auto, estaba "vinculado a Julio Mateos en multitud de sociedades" y de 2010 a 2015 "retiró cheques extendidos de forma nominativa" en favor de su persona por importe de 91.477 euros, "a pesar de que por sus trabajos presentó tres facturas por importe de 2.060 euros por los ejercicios 2008 y 2009, 2.369 euros por el ejercicio 2010 y 2.369 euros por el ejercicio 2.011, sin que ningún trabajo adicional justifique el total cobrado mediante cheques nominativos, cantidad de la que se apropió con animo de enriquecimiento ilícito".Además, el auto detalla que "en connivencia con Julio Mateos Palacios, en numerosas ocasiones cobró cheques en nombre propio y como apoderado de Torrens Abogados, por cantidad de 313.775 euros, contribuyendo de este modo a que Asema obtuviere en su propio beneficio fondos procedentes de la junta de compensación", pues habría derivado tales fondos a la cuenta de Asema, una entidad controlada por el extesorero.DE NUEVO ASEMATambién señala el auto a Manuel L.S., gerente de la empresa MLS 2011, proveedora de la junta de compensación. Y es que "en connivencia con Julio Mateos, cobró cheques nominativos con cargo a la cuenta bancaria de la junta de compensación, por importe que posteriormente reingresó en la cuenta bancaria titularidad de Asema", que gracias a estas operaciones obtuvo 103.105 euros más de la cuenta de la junta de compensación.Dado el caso, el juzgado ordena continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra Julio Mateos, Ismael Perea, Juan Carlos N.H. y Manuel L.S. por un presunto delito de apropiación indebida, así como contra "los restantes miembros de la comisión de delegados de la junta de compensación entre 2009 y 2015" por un posible delito de administración desleal.Además, aplica esta misma decisión respecto a Julio Mateos y varios de estos miembros de la comisión por un presunto delito societario, sobreseyendo las diligencias respecto a David L.T., apoderado de Asema y empleado de la misma, en tanto que "no constan datos objetivos de que percibiera cantidad alguna con cargo a los fondos de la junta de compensación ni indicios objetivos de su presunta participación" en los hechos investigados.