El juez decano solicita la creación de 30 nuevos juzgados o plazas y un segundo Registro Civil

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha elaborado un informe en el que analiza el movimiento de asuntos durante el pasado año 2018 por jurisdicciones y, en función de esa variable, pone de manifiesto las necesidades de la planta de los juzgados de Sevilla, solicitando en este sentido la creación de 30 nuevos juzgados o plazas judiciales y de un segundo Registro Civil en la capital hispalense.Según la información recogida en un comunicado del Decanato de los Juzgados de Sevilla, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Guerrero, en primer lugar, analiza la situación de los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla, en los que en 2018 entraron un total de 57.221 asuntos, señalando que "dada la tramitaciónde las macrocausas o complejas es necesaria" la creación de dos juzgados nuevos y mantener, en su caso, los refuerzos existentes.En este sentido, el juez decano subraya la necesidad de la puesta en funcionamiento de un nuevo Juzgado de Guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves, dado que, "pese a la celebración por cada uno de los juzgados que prestan ese servicio de 15/30 juicios diarios, los señalamientos están diferidos a más de cuatro meses", lo que supone, a su juicio, "una abierta contradicción con lo prevenido en la Ley deEnjuiciamiento Criminal".En cuanto a los 15 juzgados de lo Penal existentes en Sevilla, Francisco Guerrero señala que cada uno de ellos conoció de media durante 2018 de 531 asuntos para enjuiciamiento, de forma que superan el módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un 32,8 por ciento, a lo que se suman las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que prevén que los juzgados de Instrucción puedan remitir sentencias dictadas por ellos para su ejecución por los órganos de lo Penal.Según expone el juez decano, como consecuencia de esta posibilidad legal, los juzgados de lo Penal van a conocer de 3.479 ejecutorias nuevas con dicha procedencia, además de las que cada Juzgado incoe derivadas de sus propias sentencias, por todo lo cual considera que deberían crearse al menos cuatro juzgados y, en todo caso, mantener el refuerzo de los Jueces de Adscripción Territorial (JAT) e incrementar enuno más de estos "para aminorar la pendencia".Asimismo, y con motivo de las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2018, Francisco Guerrero dice que "es preciso crear dos nuevos juzgados de lo Penal especializados en materia de violencia de género".De otro lado, el juez decano analiza también el caso de los 23 juzgados de Primera Instancia no especializados y señala que durante 2018 les fueron repartidos 44.599 asuntos y por ello cada Juzgado conoció de 1.939 asuntos, cuando el módulo de entrada fija un máximo de 1.200 asuntos por cada órgano judicial, de forma que se supera el módulo en un 61,6 por ciento, por lo que, "por razones de prudencia, convendría crear siete juzgados o plazas judiciales más".En este sentido, resalta que, a dicha cifra, deberían sumarse los 10.325 asuntos de entrada referidos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, asumida lacompetencia por el órgano Bis de enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 10 y que a partir del 30 de junio de 2018 fue asumida la competencia de dicha materia por el Juzgado número 29, de nueva creación y con competencia exclusiva y excluyente.Todo ello, según indica Francisco Guerrero, supone un 861,5 por ciento más de asuntos de esta materia, por lo que en este ámbito de juzgados especializados en cláusulas abusivas "deberían crearse un total de, al menos, diez plazas judiciales debidamente dotadas de medios", esto es, a los ya existentes sumarles otras siete plazas.Respecto de los juzgados de Familia, un total de cinco actualmente, el juez decano explica que les correspondería conocer de un máximo de 1.323 asuntos, no obstante lo cual se han repartido a cada uno de ellos 2.065 asuntos, "lo que supone una desviación del módulo en un 56 por ciento" y "exige la creación de dos juzgados más".El juez decano, igualmente, analiza la situación de los once juzgados de lo Social, a los que en 2018 les fueron repartidos 14.191 asuntos --una media de 1.290 por cada Juzgado--, "lo que supone una variación sobre el módulo de entrada (800) del 61,25 por ciento", por lo que, "para equilibrar la situación, sería necesaria la creación de seisnuevos juzgados de lo Social".En relación a los tres juzgados de lo Mercantil, el juez decano manifiesta en su informe que el módulo de entrada de asuntos para estos juzgados está fijado en 435 asuntos, pero en 2018 entraron un total de 2.505, lo que determina que cada órgano conozca de un 92 por ciento de asuntos más, por lo que solicita la creación "de forma inmediata" de dos nuevos juzgados y el mantenimiento de las medidas de refuerzo vigentes.De otro lado, Guerrero no considera necesaria, en la actualidad, la creación de nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de lo Contencioso-Administrativo y de Vigilancia Penitenciaria.APUESTA POR AUMENTAR LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOSFrancisco Guerrero, en su informe, también apuesta por aumentar la plantilla de funcionarios, "especialmente en aquellos juzgados que han visto incrementada la carga de trabajo de entrada de asuntos y con las ejecuciones" (juzgados de Primera Instancia, penales y sociales), considerando "indispensable" que la Administración prestacional mantenga los refuerzos de funcionarios ya asignados a los juzgados de loMercantil, de lo Penal y Sociales.Respecto del Juzgado Decano, Francisco Guerrero ve necesario incrementar en cuatro plazas los funcionarios de Cuerpo de Auxilio.SIN FECHA DE INICIO PARA LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, REFORMAS EN EL PRADOEl juez decano también analiza la situación de los edificios judiciales y manifiesta que, como quiera que el proyecto de construir la Ciudad de la Justicia "no tiene siquiera fecha de inicio, es necesario llevar a cabo obras de reforma" del edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, el cual "resulta manifiestamente inadecuadoparta la prestación del servicio público".Además, pide acometer obras de adecuación en el Edificio Noga, "que resulta insuficiente con el diseño actual para albergar los juzgados de lo Social y Penal".