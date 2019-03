El informe de Forest Partners sobre subastas de fármacos destaca la alta adherencia de los andaluces a los tratamientos

El 41% de los profesionales sanitarios recomienda el uso de plantas me

El informe elaborado por la sociedad Forest Partners, Estrada y Asociados, S.L.P., sobre "el efecto que las convocatorias de selección de medicamentos han tenido en la comunidad autónoma de Andalucía y, en particular, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como el previsible impacto que esta medida tendrá en los próximos cuatro años", destaca los "elevados" índices de "adherencia" a los tratamientos que presentan los pacientes de la comunidad autónoma.En concreto, el informe de dicha sociedad de profesionales especializados en servicios de consultoría y asesoramiento financiero en entornos complejos, consultado por Europa Press, se apoya para destacar esta circunstancia en el documento 'Encuesta sobre adherencia terapéutica en España de la Fundación Farmaindustria', de fecha 20 de diciembre de 2016.Según dicho estudio, el nivel de adherencia a los tratamientos en la comunidad autónoma de Andalucía (52,3%) se encuentra por encima de otras regiones como la Comunidad Valenciana (51,7%), Cataluña (45,1%) y Madrid (39,4%).El sistema de selección de medicamentos en Andalucía se desarrolla en el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, de medidas urgentes para la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y cuya entrada en vigor permitió la implantación en la comunidad, a partir del año 2012, de este tipo de dispensación de fármacos.En virtud de dicho decreto, la Dirección Gerencia del SAS quedaba autorizada para realizar convocatorias públicas en las que podrían participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los medicamentos comercializados que tengan un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, establecido en el Sistema Nacional de Salud y vigente en el momento de la convocatoria, aquel que deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos.Desde la aprobación del referido Decreto Ley 3/2011, se han realizado 14 convocatorias, de las que las cuatro últimas siguen vigentes en la actualidad. En cada convocatoria, tras su resolución aprobatoria, se regula el listado de medicamentos que será dispensado por las oficinas de farmacia andaluzas en las circunstancias descritas por el plazo de dos años consecutivos desde su aprobación.Según el citado informe de Farmaindustria, la dispensación del mismo medicamento en todas las oficinas de farmacia de Andalucía cuando es de aplicación el Decreto Ley 3/2011 facilita la adherencia en los tratamientos o la mejora de los cumplimientos que, junto con otros factores tales como las características sociodemográficas del paciente, las características de la enfermedad, la relación con el sistema asistencial y la actitud del paciente, son los principales factores relacionados con la adherencia en los pacientes.En el estudio de Forest Partnerts se destaca además que el citado decreto ley que regula las convocatorias de medicamentos en Andalucía persigue entre sus objetivos el de disminuir los inconvenientes que supone para los pacientes el cambio de presentación en las dispensaciones de éstos.PROBLEMAS DE SUMINISTROPor otro lado, el mismo informe de Forest Partners subraya que los medicamentos adjudicados en las conocidas 'subastas' "no presentan en la actualidad problemas de suministro mayores que los que afectan al resto de medicamentos del mercado español".En este sentido, puntualizan que la existencia de problemas de suministro de determinados medicamentos es "un problema creciente y de carácter global, que afecta principalmente a las economías menos desarrolladas, pero no sólo a éstas", y que obedece a diversas causas, que pueden ser la escasez del principio activo correspondiente, el abandono de la comercialización de un producto por su poco interés comercial, o a un problema logístico o de planificación de la producción por parte del laboratorio.La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) elabora desde 2008 listas de medicamentos de uso humano con problemas de suministro, que publica en su página web y mantiene permanentemente actualizadas.En noviembre de 2018, y por primera vez, la Agencia publicaba un "informe semestral sobre la situación de los problemas de suministro en España", referido al primer semestre de 2018.En dicho informe, la Agencia constata una "tendencia al alza" del número de notificaciones de problemas de suministro desde el año 2016, que ha pasado de más de 700 en dicho ejercicio a más de 900 en el de 2017.La Aemps cuantifica el número de notificaciones de problema de suministro recibido durante el primer semestre de 2018 en 583 --lo que supone incidencias en un 1,88% de los medicamentos autorizados--, y vaticina que en 2018 se incrementará el número de notificaciones recibidas en el año anterior, que ya superó las 900. Asimismo, indica que, de los 583 problemas de suministro registrados en el primer semestre de 2018, el 64,83% se solventaron durante el mismo semestre, y que la media de la duración fue de 42 días.Del análisis del listado de medicamentos de uso humano con problemas de suministro, publicado en la página web de la Aemps el 29 de enero de 2019, se desprende que, durante los últimos tres meses, un total de 613 presentaciones comerciales de medicamentos presentaban problemas de suministro en España, lo que representaba un 1,96% del total presentaciones autorizadas. De ellas, 169 habían sido resueltas durante dicho periodo y 444 continuaban activas.Sin embargo, de las 613 presentaciones incluidas en la lista de la Aemps, únicamente tres corresponden a productos seleccionados por el SAS a través de sus convocatorias de Suministro de Medicamentos vigentes, lo que supone un 0,42% del total de presentaciones actualmente seleccionadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según el informe de Forest Partners.En consecuencia, y de acuerdo con estos datos, el porcentaje de problemas de suministro que presentan los medicamentos seleccionados por el SAS resulta cuatro veces inferior al que presentan los medicamentos autorizados a nivel nacional.El sistema de selección de medicamentos establecido por el SAS comporta penalizaciones de carácter económico y hasta la resolución de los convenios en caso de deficiencias en el suministro de medicamentos por parte de los laboratorios seleccionados, circunstancias que, según el informe de Forest Partnerts, "es posible hayan contribuido favorablemente a minimizar este tipo de incidencias".--EUROPA PRESS--