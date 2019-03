El Hospital Universitario Virgen del Rocío convoca un premio de pintura en memoria de Elías Cañas

El Hospital Universitario Virgen del Rocío convoca un premio de pintur

El Hospital Universitario Virgen del Rocío convoca este lunes un premio de pintura que va a estar dedicado a la memoria de Elías Cañas, creador de la Unidad de Salud Internacional hasta su fallecimiento el pasado mes de noviembre y persona muy querida por todos los profesionales y tenía inquietudes artísticas, de ahí que la dirección del hospital haya querido retomar este concurso de pintura y que lleve su nombre.El concurso de pintura contempla tres premios a los que podrán optar todos los estudiantes y trabajadores del hospital, incluido de cualquiera de las empresas externas y proveedores. Las obras finalistas serán usadas para decorar los pasillos y zonas comunes de los centros del área por lo que deben estar inspiradas en la humanización del hospital, obras que reflejen armonía, belleza, positividad y sensibilidad, según ha informado el centro en un comunicado.Cada participante podrá presentar a concurso un máximo de dos obras originales de técnica y tendencia estética libre. Los galardones se entregarán en la inauguración de la exposición de trabajos, que se realizará en el patio del Hospital General.El concurso se convocará el próximo lunes y tendrá un plazo abierto de dos meses para recibir las pinturas. Todas las personas interesadas en participar podrán acceder a las bases que se publicarán en la página web del centro 'www.hospitaluvrocio.es'.El doctor Elías Cañas García-Otero estuvo al frente de la unidad de Salud Internacional desde que se creara en 2003 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1988, era especialista en Medicina Interna y máster en Medicina y Cirugía Tropical por la Universidad de Valencia.También tenía el diploma de Postgrado en Enfermedades Parasitarias Tropicales y el diploma Tropical Medicine and Hygiene (DTMH), Liverpool School of Tropical Medicine por la Universidad de Liverpool, así como el Certificate in Travel Health (CTH, International Society of Travel Medicine) y el diploma de Experto en Resistencias Antimicrobianas y Optimización del Uso de Antimicrobianos, por la Hispalense.Además, desde el hospital han destacado que ha sido un profesional muy estimado y respetado por sus compañeros por su prestigio profesional, ya que junto a su equipo atendían cada año a 250 nuevos pacientes por infecciones graves o tropicales adquiridas en otros países, y por su calidez humana e inquietudes, entre las que estaba la pintura.--EUROPA PRESS--