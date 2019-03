El Festival de Música Antigua apuesta por la divulgación de la música histórica como eje de su programación

El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), decano nacional y referente internacional en su género, que celebrará su 36 edición entre el 23 de marzo y el 13 de abril, apuesta un año más "por la divulgación de la música histórica reforzando sus contenidos académicos y formativos como piezas fundamentales de una programación que trasciende lo musical".Además de ofrecer 25 conciertos de música antigua de la mano de intérpretes de reconocido prestigio en entornos patrimoniales y espacios culturales diseminados por la ciudad, las actividades paralelas de FeMÀS hacen énfasis "en los trabajos de investigación, edición y distribución que ponen en valor nuestro patrimonio musical, dándolo a conocer e interpretándolo", ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento.Así, FeMÀS acoge, con la colaboración de la Universidad de Sevilla, una nueva edición del ciclo de conferencias 'La escucha comprometida' para analizar distintos aspectos de la diversidad musical en la Iberia medieval, así como temas estéticos que están en estrecha relación con algunos de las propuestas musicales de la programación del festival de la mano de expertos como José Mendoza, Eva Martínez, Luis Gago, Yvan Nommick y Alfredo Aracil.En la primera conferencia, que será impartida el 23 de marzo como antesala del concierto inaugural del Festival a cargo de Le Poème Harmonique, la musicóloga Eva Martínez versará sobre el 'Ensayo sobre el verdadero arte de tocar los instrumentos de tecla (1753)' de Carl Philipp Emanuel Bach, obra objeto de su tesis doctoral.La obra estructura una conversación sobre la importancia de los tratados de épocas pasadas escritos por los propios músicos o teóricos de la música, en los que se analizan los pormenores de la interpretación en esos momentos, así como cuestiones de estética musical.En la segunda conferencia, el 5 de abril, Luis Gago, músico y crítico de música del diario El País, ilustrará sobre la figura de Johann Sebastian Bach. Luis Gago es traductor, entre otros, de La música en el castillo del cielo, de John Eliot Gardiner, un retrato del maestro alemán en el que se comentan sus obras desde el punto de vista del intérprete a lo largo de su dilatada experiencia como director de orquesta.La tercera conferencia, el 11 de abril, a cargo de Yvan Nommick, versará sobre la vigencia de los procedimientos compositivos de los músicos de la Edad Media, el Renacimiento o el Barroco, a lo largo de los siglos XX y XXI.CONFERENCIA DE ALFREDO ARACILLa cuarta conferencia, el 12 de abril, a cargo de Alfredo Aracil, compositor, escritor y gestor musical, abordará el tema Tiempo, música y patrimonio, en el que se relacionan "ideas sobre estos aspectos con los programas que se van a escuchar a lo largo del Festival, así como las diferentes maneras de escucha a partir del invento de los sistemas de reproducción musical".La conferencia que cierra el Festival, como antesala del concierto de clausura del Festival a cargo de The Sixteen, estará impartida el 13 de abril por José Mendoza, coordinador del ciclo, músico, catedrático de Música de Enseñanzas Medias y profesor del Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla. Mendoza hará un estudio de las diferencias y similitudes entre dos pilares del Barroco musical: Bach y Haendel.Estas conferencias se desarrollarán en el Espacio Turina, en la Sala Juan de Mairena, a las 18,30 horas --a excepción de la impartida por José Mendoza que tendrá lugar a la misma hora en el Teatro de la Maestranza--. La entrada será libre hasta completar el aforo. Para obtener certificación académica y diploma de asistencia es necesaria inscripción en la web del CICUS.LA OBRA LITÚRGICA DE FRANCISCO DE SANTIAGOLa presentación del estudio musical a cargo de Herminio González Barrionuevo, canónigo Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla desde 1985, y el director del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, Israel Sánchez López.Así, bajo el título 'Responsorios a ocho y seis voces de Semana Santa y Motete Conceptio Tua a nueve voces para la Fiesta de la Inmaculada de Francisco de Santiago', completará las actividades paralelas del FeMÀS 36 el próximo 6 de abril en la Iglesia de San Alberto a las 18,00 horas.Este trabajo de investigación trata de la música de los Oficios de Semana Santa (a ocho voces en los coros del Jueves Santo in Coena Domini y a seis voces en los del Viernes Santo in Parasceve) y del Motete 'Conceptio Tua' para la festividad del día de la Inmaculada (8 de diciembre), todo ello de Francisco de Santiago, autor de origen portugués que fue maestro de capilla de la Catedral de Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII.Este trabajo editorial aporta obras desconocidas que se han conservado gracias a la copia que en 1772 hizo 'D. Joannes Ossorio, Presbiter Sacellanus que Chori S. Ecclesiae Patriarchalis Hispalensis Secribebat Anno 1772', como se indica en las partituras.De hecho, "se copian y se transforman añadiendo nuevas posibilidades instrumentales y en el caso del motete Conceptio Tua, dos partes de violín inexistentes en el siglo XVII".La presentación del libro contará con la actuación musical del prestigioso Coro Siarum del Conservatorio Elemental de Música de Utrera bajo la dirección de Natalia Cabrera Clavero.COLABORADORES DEL FEMÀS 36El XXXVI Festival de Música Antigua de Sevilla, proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Centro Nacional de Difusión Nacional (CNDM), Diputación de Sevilla, Teatro de la Maestranza, Real Alcázar, Santa Iglesia Catedral (Iglesia de El Salvador) y Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).--EUROPA PRESS--