El exalcalde de Espartinas urge a la primer edil a elevar al pleno la modificación presupuestaria del enlace

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) José María Fernández, alcalde de la localidad por Ciudadanos durante el primer tramo del mandato y quien hace pocos días renunciaba a sus competencias en el gobierno local que encabeza Olga Hervás, --expulsada de Cs a mediados de 2018--, por discrepancias con ella, ha urgido a la primer edil a elevar al pleno las modificaciones presupuestarias que él mismo había planeado para finalizar el vial promovido para conectar el casco urbano del municipio con el trazado aljarafeño de la autovía SE-40, y por ende con la autovía A-49.Hablamos de la conocida demanda del municipio aljarafeño de Espartinas, de contar con un enlace directo con la autovía A-49. Durante el último mandato del popular Domingo Salado como alcalde de Espartinas, el Ayuntamiento de dicho municipio promovió junto al Consistorio de Bollullos de la Mitación, entonces gobernado también por el PP, un plan de ordenación intermunicipal destinado construir una carretera que conectase el municipio con la autovía a través de la finca Tablante, con un trazado que ocuparía además una franja de suelo de Bollullos.Pero tras las elecciones municipales de 2015, el Consistorio de Espartinas y su entonces nuevo gobierno local de Ciudadanos apostaron decididamente por crear un vial más al este y próximo a Sevilla que, entre la parcela T1 y el plan parcial Aprocom, enlace con el tramo Espartinas-Valencina de la autovía metropolitana SE-40, dado que el mismo conecta directamente con la A-49.Y aunque en efecto fueron acometidas obras para la construcción del citado vial, para la conclusión del mismo era necesaria una expropiación de terrenos iniciada por el Ayuntamiento de Espartinas, pero después tumbada por una sentencia judicial que obligaba a reiniciar el procedimiento de expropiación.Y después de que en febrero de 2018 arrancase el nuevo procedimiento de expropiación, centrado en la finca El Escribano, perteneciente al plan parcial de Aprocom, el pleno de Espartinas aprobó el pasado 8 de mayo de 2108 el documento definitivo respecto al expediente de expropiación forzosa.DECISIÓN JUDICIALNo obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, según un auto del mismo recogido por Europa Press, accedió el pasado mes de junio de 2018 a la medida cautelar solicitada los dueños de la finca El Escribano y suspendió provisionalmente el acta de pago y la ocupación de la finca de su propiedad a la espera de la resolución del litigio interpuesto por estas personas contra el acuerdo plenario relativo a dicha expropiación forzosa.En este contexto, y después de que José María Fernández renunciase a las competencias de Urbanismo, Economía, Hacienda o Desarrollo Local que ostentaba en el Gobierno local que encabeza Olga Hervás, por cuya expulsión de Cs él mismo abandonó tal formación, ha presentado este lunes un escrito en el Consistorio demandando a la primer edil que eleve al pleno "las modificaciones presupuestarias necesarias para desbloquear" esta situación y que la Corporación municipal "se pronuncie".Tales modificaciones presupuestarias, según precisa en este escrito recogido por Europa Press, son una primera de 204.630,62 para la expropiación ideada en la finca El Escribano según "la propuesta de acuerdo de valoración de justiprecio de la Comisión Provincial de Valoraciones", además de una segunda por 497.595,45 euros para completar la construcción del viario que enlace con la SE-40."DECISIÓN CAPRICHOSA Y ARBITRARIA"Al respecto, avisa el concejal de que la "decisión caprichosa y arbitraria" de su sucesora en la Alcaldía "de no llevar a cabo dichas modificaciones presupuestarias", pese a que las mismas no cuentan con "ningún tipo de informe desfavorable", pone "en peligro el principio de acuerdo al que se había llegado con los propietarios de los terrenos por los que discurre dicho viario tras meses de negociación".Proponiendo además las vías de financiación de las partidas presupuestarias a incorporar para la operación, José María Fernández pide también a la alcaldesa que no haga "declaraciones alarmistas sin ningún tipo de fundamento, pues la situación actual del Ayuntamiento de Espartinas, por suerte para todos, dista mucho de la de aquél fatídico año 2012"."Espero, por el bien de todos los vecinos de Espartinas, que recapacite sobre su situación al frente del Consistorio y eleve al pleno la modificación presupuestaria propuesta para que sea éste el que decida sobre la misma", advierte Fernández, avisando de que el "inmovilismo" de la primer edil está "bloqueando" la solución a este asunto.--EUROPA PRESS--