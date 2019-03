El Equipo Solar Decathlon-US presenta en el Ayuntamiento sus dos nuevos proyectos

Sevilla.- El Equipo Solar Decathlon-US presenta en el Ayuntamiento sus

El Equipo Solar Decathlon - Universidad de Sevilla (US) ha presentado en el Ayuntamiento de Sevilla sus dos nuevos proyectos: 'Aura 3.0', para la competición Solar Decathlon Latino América; y 'Aura 3.1', para el Solar Decathlon Europa, "el torneo de vivienda sostenible más importante del mundo".Este acto, "reflejo del apoyo que la institución local ha ofrecido al proyecto desde hace años", ha contado con la participación del director del Equipo Solar Decathlon, Rafael Herrera, "así como los decathletas y profesores coordinadores", según ha recogido en un comunicado la US. Además, con ellos han estado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y el vicerrector de Transferencia Tecnológica, José Guadix.El proyecto nace en el año 2010 como experiencia piloto de la ETS de Arquitectura para competir en el concurso Solar Decathlon Europa, celebrado en Madrid. El Solar Decathlon es la competición de hábitat sostenible de mayor prestigio a nivel mundial.Asimismo, la US ha señalado que participan universidades de todo el mundo con el objetivo de diseñar, construir y poner en funcionamiento un pabellón expositivo en forma de prototipo o célula habitacional, con el máximo nivel de autosuficiencia y uso de energías renovables.Los "decathletas" (universitarios recién egresados o estudiantes de últimos cursos), tutorizados por docentes e investigadores, conforman un equipo transversal que afronta el proceso competitivo como una herramienta de aprendizaje mediante la resolución de problemas.En el año 2015 nace formalmente el equipo 'Aura' para presentar una propuesta a la primera edición del concurso en Lationoamérica. Consigue en esa edición un tercer puesto en la clasificación global y varios otros reconocimientos parciales.La US ha subrayado que en 2017 el equipo sufre una transformación sustantiva y se convierte en el Equipo Solar Decathlon - Universidad de Sevilla. Integra desde ese momento a 15 centros de la US y está coordinado desde la subdirección 'Hábitat Sostenible' de la ETS de Arquitectura.Actualmente el equipo ha superado las fases previas de dos de las convocatorias del Solar Decathlon, la del Solar Decathlon Latinoamérica & Caribe (Sdlac), con el proyecto 'Aura 3.0'; y al Solar Decathlon Europe (SDE), con la propuesta 'Aura 3.1'. Estos son precisamente los proyectos que se han presentado en el Ayuntamiento de Sevilla.Toda esta trayectoria ha convertido al Solar Decathlon - Universidad de Sevilla en el único equipo español presente en ambas competiciones internacionales, además de ser el más laureado en concursos de este tipo.--EUROPA PRESS--