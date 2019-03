El delegado la Junta destaca la labor social, educativa y de fomento de la inclusión que realiza la ONCE

Córdoba.- El delegado la Junta destaca la labor social, educativa y de

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, se ha reunido con la Fundación ONCE y ha destacado la labor social, educativa y de fomento de la inclusión, por el empleo y las nuevas tecnologías que realiza la organización en la provincia.Repullo ha hecho hincapié en el compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para impulsar a las empresas de economía social que tengan entre sus fines la integración laboral de las personas con discapacidad en desempleo, según ha recogido la Junta de Andalucía en una nota de prensa.El delegado ha resaltado que el Gobierno autonómico "comparte con la ONCE los objetivos de inclusión social e igualdad de oportunidades" y ha reivindicado la "apuesta" tanto de la ONCE como de su Fundación por el "empleo digno como la mejor manera de normalización, integración social y dignificación de la persona".Así, ha incidido en la importancia de la formación y de una educación de calidad e inclusiva que abra a estas personas la puerta a nuevas oportunidades, ha valorado la función de las entidades sociales del tercer sector, como la Fundación ONCE, y ha defendido que éstas dispongan de más recursos y de un "mayor protagonismo" para poder llevar a cabo sus proyectos.El delegado ha asegurado asimismo que el Gobierno andaluz "va a seguir apostando por políticas para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades en igualdad de oportunidades".Durante este encuentro, ambas partes han coincidido en la necesidad de mantener una colaboración y coordinación fluida para trabajar en la atención de las personas discapacitadas visuales, punto en el que el delegado de la Junta ha repasado los beneficios sociales que aporta el trabajo de la ONCE y su Fundación.Repullo y los responsables provinciales de la ONCE han abordado igualmente la inclusión mediante el acceso al deporte y la cultura, con la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y la Asociación Andaluza de Cultura para Ciegos para defender la cultura como instrumento de integración y un derecho esencial de la sociedad.--EUROPA PRESS--