El Cuponazo de la ONCE reparte medio millón de euros entre la avenida de San Juan de la Salle y Bellavista

El sorteo de este pasado viernes del Cuponazo de la ONCE ha dejado parte de su fortuna en Sevilla capital con medio millón de euros que se han repartido entre la avenida de San Juan de la Salle y el barrio de Bellavista.La vendedora Mónica López, quien trabaja en la ONCE desde hace 30 años, repartió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno, que suman 250.000 euros, en su quiosco ubicado en la avenida San Juan de la Salle. "Me hubiera gustado dar la serie de los nueve millones, pero tampoco está mal. Estoy muy contenta porque mis clientes son todos gente de barrio, y me alegro mucho por ellos", ha declarado la propia cuponera, quien padece ceguera total, según ha recogido la entidad de carácter social en una nota de prensa.Mientras López repartió la suerte en la Salle, el vendedor Ramón Leiva hacia lo propio con la misma cantidad de dinero y otros diez cupones premiados a las cinco cifras en el quiosco situado en la calle Gaspar Calderas, número uno, en Bellavista.De esta forma, y como ha destacado la ONCE, la suerte repite así dos días consecutivos en Sevilla, ya que el sorteo del jueves también dejó otros 210.000 euros en el polígono de El Manchón.El Cuponazo de este viernes ha dejado otros 250.000 euros en la localidad almeriense de El Ejido, sumando así 750.000 euros en premios mayores en Andalucía en un sorteo que ha repartido premios entre Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.La ONCE también ha resaltado que este martes 26 celebrará su sorteo dedicado a la Capitalidad Gastronómica de Almería por valor de cinco millones y medio de euros, unos cupones que ya están a la venta y que "difunden así la marca de Almería en toda España" y constituyen el arranque de "un intenso programa de actividades" que la arganización va a desarrollar en la ciudad a lo largo de este año para subrayar el potencial gastronómico almeriense a la vez que reivindica su "apuesta por la inclusión social".--EUROPA PRESS--