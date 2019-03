El coste laboral en Andalucía baja un 1,1% en el cuarto trimestre de 2018, hasta los 2.335,50 euros

El coste laboral medio por trabajador y mes --que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales-- se ha situado en 2.335,50 euros en el cuarto trimestre de 2018, lo que supone un bajada del 1,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).En Andalucía, el coste laboral por hora efectiva asciende a 18,64 euros en el cuarto trimestre, cifra por debajo de la media nacional de 21,14 euros.El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el cuarto trimestre del año, el coste salarial por trabajador y mes --que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie-- ha bajado en Andalucía un 1,3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017, situándose en una media de 1.746,43 euros por trabajador y mes.Los otros costes --costes no salariales-- han alcanzado en el cuarto trimestre los 589,97 euros, en cuanto al coste por trabajador y mes, con un decrecimiento interanual del 0,7 por ciento; mientras que, por hora efectiva, esa cifra asciende a 4,70 euros, un 0,2 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.El número de horas por trabajador y mes ha ascendido a 144,7 horas pactadas, 125,3 horas efectivas y 20 horas no trabajadas al mes en el cuarto trimestre de 2018.Asimismo, Andalucía es una de las comunidades con mayor número de vacantes, con 9.878, lo que supone un 10,8 por ciento del total nacional, cifrado en 91.101 vacantes.DATOS NACIONALESA nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.692,5 euros en el cuarto trimestre de 2018, lo que supone un repunte del 0,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, su segunda mayor alza en tres años,Con este aumento interanual, el coste laboral encadena seis trimestres consecutivos en positivo. La del último trimestre de 2018 ha sido la segunda mayor subida desde finales de 2015, sólo superada por la experimentada en el tercer trimestre de 2018, cuando el coste laboral se disparó un 1,9 por ciento y registró su mayor alza interanual en cinco años.El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el cuarto trimestre de 2018, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,9 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2017, situándose en 2.039 euros por trabajador y mes.Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el cuarto trimestre del año pasado los 653,5 euros, con un alza interanual del 0,7 por ciento.--EUROPA PRESS--