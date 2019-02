El Consorcio de la Zona Franca firma un convenio con Unicaja ante la salida del Reino Unido de la UE

Alfredo Sánchez Monteseirín y José Antonio Castillejo.

El Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y la entidad financiera Unicaja Banco han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la realización del programa de difusión de las ventajas comerciales de la Zona Franca con motivo de la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).El convenio ha sido firmado por el Delegado del Estado en la Zona Franca de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el director de banca corporativa de Unicaja Banco, José Antonio Castillejo.Este acuerdo de colaboración se enmarca en el fuerte compromiso de la Zona Franca de Sevilla con el tejido empresarial de la zona y con el desarrollo económico de su ámbito de actuación y, en concreto, de Sevilla y su provincia.La Zona Franca sevillana ofrece un enclave estratégico en el único puerto marítimo de interior de Andalucía. Un puerto que accede a través del estuario a una de las vías de mayor tráfico marítimo del mundo, al interior de la Península y hacia Europa mediante una eficiente conexión intermodal: red ferroviaria y una excelente conexión viaria, además de la ventaja de disponer de un aeropuerto internacional.La salida del Reino Unido de la Unión Europea, y por tanto de la Unión Aduanera la convierte en país tercero y las exportaciones a Gran Bretaña, como interesada en el régimen de zona franca. Las mercancías provenientes de Reino Unido podrán permanecer en la Zona Franca de Sevilla por tiempo ilimitado y hasta que el operador económico quiera darles otro destino definitivo. Además, no estarán sometidas durante su estancia a derechos de importación, gravámenes interiores ni a otras medidas de política comercial."De este modo, la Zona Franca de Sevilla ofrece un marco idóneo, a las empresas con actividades de comercio internacional, para la inversión de capital ante la nueva situación de salida del Reino Unido de la Unión Europea", según palabras del delegado Especial de la Zona Franca de Sevilla.UNA ZONA FRANCA ESTRATÉGICALa Zona Franca de Sevilla, ubicada en el Polígono Industrial Torrecuéllar y su extensión hacia el sur, cuenta con un total de 72 hectáreas. Es la séptima área fiscal y aduanera especial de este tipo en España y la única emplazada en un puerto marítimo-fluvial, en el interior y no en la costa.La zona franca hispalense se constituye como un nuevo espacio fiscal que ofrece a las empresas y factorías con actividades de carácter industrial, comercial y mercantil la posibilidad de almacenar, transformar, manipular y distribuir mercancías comunitariasy no comunitarias no contaminantes exentas de impuestos aduaneros indirectos. Un espacio con cerramiento y sometido a vigilancia, con un control físico basado en la entrada y salida de los bienes sin necesidad de declaración previa para la aplicación de los beneficios fiscales.--EUROPA PRESS--