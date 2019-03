El Consistorio ratifica su reclamación de un millón por la inactividad de las cámaras semafóricas de foto rojo

Sevilla.-El Consistorio ratifica su reclamación de un millón por la in

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado este viernes un recurso de reposición interpuesto por la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, adjudicataria en 2006 del contrato relativo al suministro del sistema de detección de infracciones de vehículos por superación de la fase roja de los semáforos, el conocido como "foto rojo", contra la reclamación de 954.245 euros promovida en su contra por provocar supuestamente que tales dispositivos pasasen muchos meses inactivos, más de un año en algunos casos.En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, en julio de 2018 la junta local de gobierno del Ayuntamiento aprobó "requerir a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, adjudicataria del contrato de suministro de instalaciones de gestión y regulación automática, vigilancia y control del tráfico", un total de 954.245 euros "por los daños y perjuicios ocasionados por la falta de funcionamiento del sistema de detección de 'foto rojo' correspondiente a dicho contrato".No obstante, no era la primera vez que el Consistorio adoptaba esta decisión, pues la junta local de gobierno aprobó exactamente el mismo requerimiento en la sesión correspondiente al 29 de mayo de 2015, con el Gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido ya en funciones.Al respecto, fuentes municipales precisaban a Europa Press que después de que en 2006 la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas resultase adjudicataria del contrato relativo al suministro de instalaciones de gestión y regulación automática, vigilancia y control del tráfico de la ciudad, los citados dispositivos de detección de superación indebida de la fase roja de los semáforos, seis en total, fueron instalados a través de un proceso que se prolongó hasta 2008.CONFLICTO EN EL RELEVOLa incidencia habría surgido al ser relevada después la citada empresa en la labor de gestión y mantenimiento de los dispositivos, pues tras ser despojada de dicho cometido, según el Ayuntamiento, la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas habría tardado "varios meses" en comunicar las "claves encriptadas" utilizadas para manejar el sistema operativo de dichas instalaciones.Tal extremo habría mantenido "inactivas" las cámaras de "foto rojo" durante una buena temporada, toda vez que de los seis semáforos dotados con "foto rojo" en la ciudad, los que más tiempo pasaron desactivados estuvieron así entre julio de 2013 y enero de 2015 y el que menos entre junio de 2014 y enero de 2015.Con la nueva empresa adjudicataria de dicho servicio, según el Consistorio, "se cambiaron los sistemas de control metrológico por otros de grabación de imágenes, eliminando el problema del encriptado", emprendiendo en 2015 el Ayuntamiento un proceso de reclamación por daños a las arcas municipales contra la antigua adjudicataria, que en la primavera de 2015 se estimó, tras distintas alegaciones de la empresa, en 954.245 euros.Y es que como ejemplo, recordemos que allá por 2012, el Ayuntamiento informaba de que en una sola semana, los dispositivos de "foto rojo" de la ciudad habían propiciado un total de 489 propuestas de sanción, con sus correspondientes ingresos a las arcas municipales.Esta primera reclamación administrativa habría dado lugar a un litigio, en el cual un juzgado habría acabado resolviendo que la demanda "había caducado, pero no prescrito", con lo que el Ayuntamiento aprobó en julio del año pasado de nuevo requerir los citados 954.245 euros a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, partiendo de la premisa de que "el procedimiento no ha prescrito". Ahora, el Consistorio ha desestimado el recurso de reposición promovido por la empresa contra el nuevo requerimiento de la misma cuantía.--EUROPA PRESS--