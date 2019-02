El consejo de la candidatura de Itálica a la Unesco aborda este lunes la tercera fase del proyecto

Itálica

El consejo asesor de la candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce (Sevilla), a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, celebra este lunes su primera reunión de 2019 para afrontar la tercera etapa de la iniciativa después de que en octubre, el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico incluyese al recinto en su lista indicativa de monumentos susceptibles de ser elevados a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para que opte a la declaración de Patrimonio Mundial.La secretaria de la Unión Cívica del Sur (Civisur), coordinadora de su comisión de Cultura y directora de esta iniciativa, Concha Cobreros, ha informado a Europa Press de que la reunión se celebrará a las 13,00 horas en la sede de la Cámara de Comercio, Navegación e Industria, contando la organización ya con el "plan estratégico" de la tercera etapa de la candidatura.Y es que el pasado 26 de octubre, el Consejo Nacional de Patrimonio, formado por los directores generales de Cultura de las comunidades autónomas y presidido por el director de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, acordó finalmente incluir a Itálica en la lista indicativa de España de candidaturas a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, momento tras el cual la candidatura debe pasar al menos un año en dicha lista, antes de que España pueda elevarla a la Unesco al objeto de que dicha institución la debata en su Consejo de Patrimonio Mundial, que se reúne una vez al año normalmente en el mes de junio.ITÁLICA CAMINA A LA UNESCOEl asentamiento romano de Itálica fue fundado por Publio Cornelio Escipión 'El Africano' allá por el año 206 antes de Cristo y fue la cuna de los emperadores Trajano y Adriano, toda vez que las ruinas de la antigua ciudad, conocidas por su espectacular anfiteatro, fueron declaradas monumento nacional en 1912.La aún no lejana rehabilitación del antiguo teatro ha constituido un importante revulsivo para el conjunto arqueológico, que en su remozado espacio escénico acoge actualmente los espectáculos del Festival Internacional de Danza de Itálica y las funciones del ciclo Teatros Romanos de Andalucía, toda vez que el recinto ha cosechado una importante proyección mediática en los últimos tiempos como escenario de secuencias de la famosa serie de televisión Juego de Tronos, de la productora estadounidense HBO.La propuesta de candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial, de cualquier manera, nació en el verano de 2014 y se fundamentaba especialmente en el papel de este asentamiento como "ensayo" del proyecto político de la antigua Roma, al tratarse de la primera ciudad creada por Roma fuera de la Península Itálica, siendo además "la cuna de los emperadores Trajano y Adriano".Al respecto, la idea inicial era intentar que la Unesco debatiese la candidatura en la sesión de 2017 de su comité de Patrimonio Mundial, para coincidir con el 1.900 aniversario de la muerte del emperador Trajano y del ascenso al poder del emperador Adriano, ambos procedentes de Itálica. No obstante, la iniciativa fue "frenada" al objeto de revisarla.EL "LANZAMIENTO" DE 2017En ese sentido, el profesor de Geografía Humana de la Universidad Hispalense Víctor Fernández Salinas opinaba allá por 2014 que la propuesta es "muy difícil" de culminar porque "España tiene muchos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, hay muchas ruinas romanas y la idea no es demasiado innovadora".Finalmente, el proyecto fue recuperado de la mano de Civisur, que el pasado mes de junio de 2017 formalizaba el lanzamiento oficial de la candidatura, bautizada como 'Itálica, una ciudad adrianea'.--EUROPA PRESS--