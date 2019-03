El Comité Federal del PSOE aprueba cambios en la lista al Ayuntamiento de Sevilla, que encabeza Espadas

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánche

El Comité Federal del PSOE ha aprobado en su reunión de este domingo en Madrid introducir algunos cambios en la lista del partido al Ayuntamiento de Sevilla para las elecciones municipales del 26 de mayo y que vuelve a estar encabezada por el actual alcalde y candidato a la reelección, Juan Espadas.Según han informado a Europa Press fuentes del Comité Federal, estos cambios, que previamente han sido aprobados por la Comisión Federal de Listas, afectan a los puestos nueve, once y trece de la lista, todos ellos ocupados por hombres.De acuerdo con la lista que aprobó el Comité Provincial del PSOE de Sevilla el pasado 9 de marzo, el puesto número nueve era ocupado por el actual director del grupo socialista en el Ayuntamiento y secretario general de la agrupación socialista de Pino Montano, Juan Antonio Barrionuevo; el número once, por el actual concejal y secretario general de la agrupación de San Jerónimo, David Guevara, y el número trece, por el secretario general de la agrupación Nervión-San Pablo, Fran Páez.Sobre los cambios introducidos por los órganos federales, David Guevara, el único concejal de los tres, pasa a ocupar el puesto número nueve; Fran Páez, el número once, y Barrionuevo, el trece. Los criterios que se han seguido por la Comisión Federal de Listas y el Comité Federal han sido dos: los concejales deben ocupar primero los puestos y, una vez que estén todos, se tendrá en cuenta para el orden, en el caso de los secretarios generales de las agrupaciones, aquellas agrupaciones con mayor número de militantes y su aportación en votos electorales.En este sentido, la agrupación de Nervión-San Pablo es la que mayor número de militantes tiene.--EUROPA PRESS--