El comisario de la lista de Beltrán Pérez propone instalar videovigilancia y 250 plazas nuevas en la Local

Sevilla.-26M.-El comisario de la lista de Beltrán Pérez propone instal

El recientemente jubilado comisario de la Policía Nacional Jesús Gómez Palacios, quien irá entre los cinco primeros puestos de la candidatura del PP en Sevilla a las elecciones municipales del 26 de mayo, ha propuesto este domingo instalar cámaras de videovigilancia para apoyar la labor de Policía Local en la ciudad y crear 250 plazas de nueva incorporación para dicho cuerpo.Acompañado del actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía de la capital, Beltrán Pérez, el comisario de la Policía Nacional ha expuesto en declaraciones a periodistas que el apoyo con sistemas de videovigilancia a las labores de los agentes de seguridad "existe en casi todas las ciudades más importantes del mundo", por lo que se ha preguntado "por qué en Sevilla no la vamos a tener".Así, aunque ha aclarado que este sistema ya existe durante la celebración de la Semana Santa, ha considerado que "hay determinados barrios emblemáticos de Sevilla" que deberían de tener instaladas cámaras durante todo el año.Igualmente, ha defendido la necesidad de 250 nuevas plazas en el cuerpo de la Policía Local, que Pérez se ha comprometido a crear durante los cuatro años que duraría su mandato si alcanza el Gobierno local, y ha manifestado su "confianza total en los mandos y agentes de la Local" para que "entre todos" se consigan "unos índices de seguridad, de tranquilidad que determinadas zonas de sevilla no tienen" y "aumentar todavía más la proximidad, la confianza que haya entre la policía y el ciudadano"."Me gustaría mucho que hoy en día, y lo hemos vivido cuando hemos visto a las mujeres que salen a hacer deporte, que puedan hacer deporte y volver a su casa sin tener que girar constantemente la cabeza para ver si les sigue alguien", ha declarado como ejemplo a su intención de "aumentar el grado de tranquilidad, de seguridad y serenidad de Sevilla".Por su parte, Pérez, quien ha presentado al comisario como "una apuesta decidida por la seguridad ciudadana" y "por la profesionalización de las decisiones que se adopten" por su posible cargo de delegado de Seguridad Ciudadana si el PP alcanza el Gobierno local, ha reseñado que Gómez se incorpora a la política apenas cuatro días después de jubilarse para aportar su criterio técnico y "prestar el mejor servicio" en su materia."La experiencia es un gran valor que debe incorporarse a la política", ha subrayado, en relación a que con este fichaje demuestran que "la prioridad del modelo de ciudad del PP que le va a ofrecer a Sevilla es de calles seguras, de turismo seguro, de niños, mayores, de convivencia y tranquilidad en nuestras calles".En este sentido, ha explicado que quiere ofrecer "el mejor equipo" en cuanto a hombres y mujeres que en cada una de sus materias sean capaces de dar lo mejor de sí mismos a la ciudad y le ha preguntado a los ciudadanos si "prefieren el actual modelo de Seguridad Ciudadana (PSOE) que no está dirigido por un profesional, o van a preferir para las elecciones municipales un modelo dirigido por un comisario con 46 años de experiencia" porque, en las elecciones, se plantean cuestiones como "el contraste de modelos, de ideas, pero sobre todo, de equipo".TRAYECTORIA DE JESÚS GÓMEZ PALACIOSGómez Palacios fue jefe de Comisaría del Distrito Sur en Sevilla entre los años 2001 y 2008. También fue comisario jefe de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana Sevilla y Comisario Provincial de Córdoba, su último destino.Igualmente, fue condecorado con la Cruz del Mérito del Cuerpo de la Policía Local con distintivo blanco cuando siendo inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y estando libre de servicio intervino en el atraco frustrado en un supermercado en Nervión. Fruto del suceso, resultó herido de gravedad por bala y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Virgen del Rocío. Por este hecho también fue distinguido con la encomienda al Mérito Civil que otorga la Delegación del Gobierno y la Cruz Roja que otorga la propia Policía Nacional.Además, Gómez Palacios posee, entre otros galardones, dos cruces al mérito policial con distintivo rojo (2007 y 2008), dos cruces al mérito policial con distintivo blanco (1993 y 2003), medalla de plata de la Cruz Roja (2000), dos cruces al mérito policial con distintivo blanco (Guardia Civil en 2004 y Policía Local en 2008) y la Encomienda al Mérito Civil (2008).--EUROPA PRESS--