El catedrático Juan Torres asiste al XIII Foro Conversa de Coria y pide valorizar el río Guadalquivir

El catedrático Juan Torres asiste al XIII Foro Conversa de Coria

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla (US), Juan Torres, ha participado este viernes en el XIII Foro Conversa que se celebró en la localidad sevillana de Coria del Río donde ha pedido valorizar el río Guadalquivir.Torres comenzó su intervención explicando "por qué se le ha estado dando la espalda al río" señalando que "con el Guadalquivir ocurre lo que normalmente ocurre en la vida con las cosas o con las personas que más cerca tenemos, terminamos por perder consciencia del valor". "Reconocemos el valor de las cosas y las personas que tenemos a nuestro lado cuando las hemos perdido", según ha informado la organización en un comunicado."Vivimos en una época en la que vemos el mundo no a través de la proximidad, vemos el mundo a través de otros ojos, de los ojos de los medios de comunicación, de los ojos de tertulianos, de los ojos del cine. Estamos viviendo una realidad que en gran medida nos obstruyen desde fuera", ha dicho Torres.Igualmente, Torres afirmó que "tenemos que volver a apreciar lo que tenemos cerca de nosotros, darle valor a lo que realmente más valor tiene, que es lo que conforma nuestro entorno más directo, y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas poniendo en valor eso".En este marco, el catedrático relató que "la economía es la administración de lo nuestro, la base de la riqueza y el progreso es poner en valor lo que tenemos más cerca". Así, comentó que "ponerse en contra de la corriente significa ponerse a mirar un poco más lejos de lo que hoy ocurre"."Ese debe ser nuestro reto, aprender a hacer algo diferente en un mundo cuya corriente es llevarnos por un camino de desindustrialización, de pérdida de vigor productivo y de pérdida de valor de la cercanía", añadió.Además, Torres recordó que "los hechos nos demuestran que estamos viviendo un relato predeterminado por ciertos intereses. No es fácil ir a contracorriente, pero es necesario hacerlo". "Desde lo local, podemos alcanzar lo que queramos. Cualquier idea, por muy increíble que parezca, puede triunfar gracias a la globalidad. Hoy todo está al alcance de nuestra mano"."Lo que ha ocurrido en los últimos 30-40 años en todas las sociedades es que se ha perdido algo que es fundamental, el capital más importante para crear riqueza, que es el contacto, la relación de unos con otros".En el caso de Coria del Río, Juan Torres comentó que es "mucho más productivo hacer equipo con los municipios cercanos, como La Puebla del Río o Isla Mayor y cooperar entre ellos".Asimismo, Torres instó a la clase política para que convocaran periódicamente a los jóvenes y les preguntaran "cómo querían ellos que fuese su municipio, qué piensan ellos sobre las cosas y qué ideas tienen"."Preguntemos a los jóvenes qué ideas tienen y aprendamos a trabajar en grupo. Nos sorprenderíamos del enorme caudal de inteligencia y talento desprenden los jóvenes. Debemos hacerles partícipes", apuntó.El XIII Foro Conversa fue clausurado por el alcalde de Coria del Río, Modesto González. En esta ocasión, el foro se celebró en el Ayuntamiento de Coria del Río, finalizando con un cóctel servido por el catering coriano Saboga.--EUROPA PRESS--