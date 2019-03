La concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla responsable del distrito Nervión, Inmaculada Acevedo, ha negado este martes frente al PP que el parque de La Ranilla se encuentre en estado de abandono y ha defendido la apertura del parque y las inversiones realizadas durante el presente mandato frente al "abandono" en la época de gobierno del PP, "que durante cuatro años no hizo absolutamente nada". Además, ha defendido la gestión de limpieza y el trabajo realizado, que "ha mejorado de manera considerable la situación del parque y de su entorno".En cuanto al arbolado de este espacio, la edil ha asegurado que el distrito ha recibido recientemente un informe de los técnicos de Parques y Jardines para la revisión de su estado a instancias de una entidad "que indica que está en buenas condiciones". "Una vez más, el PP y Beltrán Pérez en particular muestran su desprecio al trabajo de los empleados de este servicio, poniendo en duda los resultados de sus estudios", ha indicado.Por otro lado, la delegada del Distrito Nervión ha recordado algunas de las inversiones realizadas durante estos cuatro años en el Parque Ranilla, entre las que se encuentran el arreglo del pabellón norte, la puesta en marcha de una pista de petanca, la instalación de aparatos biosaludables en un itinerario aeróbico para los más mayores, la rectificación de algunas pendientes del mismo, así como la instalación de un área de ocio canino construido con material antivandálico.A ello hay que añadir, según la edil, el proyecto para la rehabilitación del Pabellón de Ingresos de Ranilla, pendiente aún de ser acometido. "El PP y Beltrán Pérez demuestran una vez más que su única manera de hacer oposición es el cinismo frente a la capacidad de gestión del Gobierno de Juan Espadas", ha señalado Acevedo, quien ha recordado que Pérez "no se ha acordado de Ranilla ni de los equipamientos de los barrios de la ciudad en general mientras formaba parte del Gobierno del PP y era el responsable de los distritos".--EUROPA PRESS--