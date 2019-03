Mercado de la puerta de la Carne

El concejal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha descartado este viernes una petición vecinal para "revocar" la tala de once árboles de la calle Alejo Fernández, al verse los mismos afectados por el proyecto de restauración y adaptación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne como nuevo espacio de ocio, recordando que dicho proyecto goza de "todos los informes" a favor y "todos los parabienes" y llamando a tener en cuenta que se trata de "la rehabilitación integral" del recinto.El asunto queda reflejado en una resolución emitida el pasado 5 de febrero por el Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla recogida por Europa Press, en la que dicho departamentos autoriza la tala de once árboles de la calle Alejo Fernández. En el documento se detalla que los árboles a talar son once ejemplares de 'melia azedarach', "afectados" por el comienzo de las obras del citado proyecto y "cuyo trasplante no es viable" según reflejaría un informe técnico del área de Parques y Jardines.A tal efecto, fuentes municipales precisaban a Europa Press que esta medida es "complementaria" al inicio de las obras de reforma y transformación del edificio, indicando que estos árboles se ven afectados por la iniciativa al haber sido proyectado el sótano del futuro recinto precisamente bajo ellos, según el diseño original elaborado en su momento.LA "AMPLIACIÓN" DEL SÓTANOAl respecto, el pleno ordinario celebrado este viernes por el Ayuntamiento ha incluido una intervención de una asociación de vecinos del entorno del mencionado recinto, cuya portavoz ha avisado de que tales personas desconocían "los pormenores" del proyecto, en alusión a "los perjuicios medioambientales"."No es admisible ampliar el sótano un 150 por ciento de la superficie inicial bajo la excusa de que es imprescindible para instalar la climatización porque no puede ir en la cubierta al ser un edificio protegido", ha avisado esta portavoz vecinal, opinando que el proyecto original incurría en "un error de superficie"."Donde hoy hay sombra y masa arbórea habrá una inmensa salida de aire caliente", ha alertado la portavoz vecinal, exponiendo que "no se ha explicado la tala de once melias sanas en un barrio tan necesitado de zonas verdes". Por eso, y asegurando que "hay alternativas" técnicas para solucionar la instalación de la climatización "sin perder el arbolado", ha reclamado "revisar el proyecto, que se revoque la tala y que la iniciativa sea compatible con los árboles".Antonio Muñoz, no obstante, ha negado cualquier "oscurantismo" en torno a esta iniciativa y ha recordado que el mismo ha sido sometido a una presentación pública y al correspondiente periodo de información."No tengo que revocar ninguna orden de tala porque no hay una orden de tala de árboles, sino un proyecto de rehabilitación del patrimonio", ha aseverado, defendiendo que la iniciativa goza de "todos los informes y parabienes" técnicos y llamando a tener en cuenta "la rehabilitación íntegra" del recinto.--EUROPA PRESS--