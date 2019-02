La teniente de alcalde y concejal de Servicios Técnicos e Imefe, Rosa Cárdenas, ha manifestado que "resulta curioso" que el PSOE hable de los polígonos industriales cuando "no han querido saber absolutamente nada de los empresarios de la capital", criticando que "cuando gobernaron en el Ayuntamiento se dedicaron a embargar a las empresas".Así lo ha manifestado después de que el secretario general y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, haya propuesto compatibilizar el uso industrial y terciario del suelo en el Polígono de los Olivares, de forma que pueda darse respuesta a las empresas del sector interesadas en implantarse en él.En un comunicado, Cárdenas ha señalado que "nos gustaría que Millán, en su búsqueda de baldosas sueltas por las calles de Jaén, le dijera a los empresarios de esta ciudad por qué no ha movido ni un dedo en sus años de parlamentario andaluz para traer ayudas a las empresas e industrias de la capital" y ha criticado que el PSOE "no apueste por la implantación de empresas y que insten a empresarios a ubicarse en Geolit".Así, la concejal de Servicios Técnicos e Imefe ha manifestado que "ha habido empresarios que a título privado nos han trasladado que dirigentes del PSOE les han instado a no ubicarse en la capital por el simple hecho de que gobierna el PP, y les ha recomendado que se instalen en Geolit". "¿Cómo es posible que Julio Millán y Francisco Reyes tengan como único afán el que no haya empresas en la capital?", se ha preguntado.Cárdenas ha indicado además que "tenemos en marcha un plan de dinamización de suelo industrial que se encuentra a disposición del tejido empresarial". "A través de Somuvisa contamos con más de 125.000 metros cuadrados de superficie de suelo industrial enclavado en un magnífico lugar como es el Parque Empresarial Nuevo Jaén, el cual tiene un excelente acceso tanto a la A-44 y la A-316", ha explicado.Al respecto, ha añadido que dicho plan consiste en facilitar la compra de este suelo a los emprendedores y empresarios que deseen iniciar un negocio y establecerse en este enclave empresarial puesto que "consideramos que el mercado actual no es el que existía en 2008". También ha reiterado que "se trata de establecer mecanismos de actuación que dinamicen el tejido productivo de nuestra ciudad y con ello contribuyamos a la generación de empleo y el crecimiento económico".Rosa Cárdenas ha subrayado que "ha sido con este equipo de gobierno con el que se han puesto en marcha nuevas opciones para facilitar que los empresarios tenga suelo industrial; es más, se han intentado adaptar las condiciones de adquisición del terreno y poder desarrollar todos los proyectos".Por todo ello, la edil ha instado a Millán a exigirle a la Diputación "los planes de inversiones en mejora de los polígonos para la capital" porque "es mentira que solo inviertan en municipios de menos de 20.000 habitantes, ya que tenemos los ejemplos de Linares, Andujar o Úbeda, donde la Diputación Provincial ha realizado inversiones".--EUROPA PRESS--