La concejal del Ayuntamiento de Sevilla responsable del distrito San Pablo-Santa Justa, Inmaculada Acevedo (PSOE), ha lamentado que el Partido Popular llegue "tarde y mal" al barrio de Huerta de Santa Teresa, "donde el Gobierno de Zoido y de Beltrán Pérez no hizo nada durante cuatro años" y donde se han ido "ofreciendo soluciones e inversiones en colaboración con entidades y asociaciones de vecinos "para lograr un barrio más verde y sostenible a través de las inversiones, los avances y los servicios que no programó el PP".En este sentido, Acevedo ha asegurado que "Beltrán Pérez tiene que mirar para otro lado cuando se cruza con las planificaciones municipales en la Avenida del Greco, o cuando no ve las cuadrillas que estaban precisamente en la mañana de este martes recogiendo naranjas en la Calle Sinaí o en la Calle Paco Gandía, en Huerta de Santa Teresa, como en otras vías del distrito, siguiendo la planificación anual que ha comenzado antes". "Sólo pretende enredar a los vecinos ante la actual campaña que supone todo un récord en la planificación de la ciudad, con más trabajadores, medios y presupuesto que nunca", asevera.Por ese motivo, Acevedo ha lamentado que Pérez "niegue la atención continuada que se ha prestado en el actual mandato y no antes" y que se ha materializado en los trabajos de pavimentación e instalaciones de pérgolas, zonas verdes y césped artificial en la Calle Sinaí, junto a otras inversiones potentes de la zona, como las de Kansas City, de más de 20 millones de euros, o en la reurbanización de San Carlos, de casi un millón de euros.--EUROPA PRESS--