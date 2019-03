Mercado de la puerta de la Carne

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla celebra este viernes una nueva reunión, incluyendo el orden del día una "propuesta técnica de modificación del proceso constructivo del sótano" planeado en el recinto del antiguo mercado de la Puerta de la Carne, en el marco de su proyectada transformación en un nuevo espacio de ocio, gastronomía y cultura, toda vez que con motivo de la actuación correspondiente al sótano se autorizaba recientemente la tala de once árboles cuyo trasplante no resultaría "viable", extremo seguido de críticas y protestas.Además, y después de que en diciembre de 2018 se declarase "la perdida de la titularidad tradicional" de cuatro casetas de la Feria de Abril, de cara a la celebración de la edición 2019 de dicho evento, la junta local de gobierno tratará este viernes la desestimación de un recurso de reposición promovido contra dicha decisión.Según el acuerdo aprobado en diciembre y recogido por Europa Press, dicha declaración de "perdida de la titularidad tradicional" deriva de situaciones en las que las solicitudes relativas a tales casetas "no han sido presentadas o en tiempo y/o en forma, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la vigente ordenanza reguladora" de la Feria de Abril, toda vez que se trata de cuatro casetas ubicadas en las calles Gitanillo de Triana, Joselito el Gallo, Juan Belmonte y Pascual Márquez.Igualmente, figura en el orden del día de la junta local de gobierno "denegar la solicitud de la cesión del contrato de concesión de aparcamiento subterráneo, en régimen de rotación", respecto a los estacionamientos de la avenida República Argentina y la avenida de Roma.--EUROPA PRESS--