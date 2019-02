El Alcázar prevé una jornada sobre monumentos y nuevos modelos turísticos con el proyecto de la Puerta del León

Puerta del León del Real Alcázar

La dirección del Real Alcázar de Sevilla, encabezada por la arqueóloga Isabel Rodríguez, prepara para el próximo mes de marzo una "jornada" de conferencias y debates en torno a los retos que afrontan los grandes monumentos ante su necesaria "adaptación" a los nuevos modelos turísticos, según ha informado a Europa Press el alcaide del recinto palaciego, Bernardo Bueno, detallando que el evento servirá para defender una vez más el proyecto de reforma del acceso turístico de la Puerta del León.Según Bernardo Bueno, se tratará de una "jornada" de carácter técnico con "expertos" en la materia, para analizar "cómo incide" el turismo en los grandes monumentos y cómo los mismos pueden "adaptarse" a los nuevos flujos turísticos, toda vez que la ciudad de Sevilla experimenta actualmente todo un auge en cuanto al desembarco de turistas, así como un debate público y político en torno a cómo gestionar las consecuencias del incremento de los turistas en materia como la vivienda, por ejemplo.Dicha jornada, según Bueno, incluirá una "ponencia" específica sobre el proyecto promovido por la dirección de los Reales Alcázares, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987, para reformar el acceso turístico de la Puerta del León, una iniciativa sobre la que pesa un informe desfavorable del Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés).EL PROYECTO DE LA PUERTA DEL LEÓNEl proyecto en cuestión implica la demolición de las construcciones contemporáneas adosadas a las murallas de la Puerta del León, que actualmente acogen el control de acceso al monumento, para que tales controles sean reubicados en la Casa del Militar, situada en el lateral suroeste del patio del León. Por ende, el diseño incluye "transformaciones" en la antigua Casa del Militar y en el Patio del León, así como la modificación del itinerario de entrada al conjunto palaciego.Sobre el proyecto básico de la iniciativa pesa un informe de la anterior presidenta del Comité Español de Icomos; Begoña Bernal, que reconoce que "las instalaciones de acogida de los visitantes" del Real Alcázar "no están a la altura de la categoría del conjunto monumental, por lo que se comprende el interés en que sean mejoradas".Pero este informe recogido por Europa Press advierte de que el proyecto es "incompatible" con la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la que goza el Alcázar. Y es que según Begoña Bernal, las construcciones adosadas a las murallas de la Puerta del León, que acogen el actual acceso turístico y cuya demolición se pretende, "ya existían cuando el monumento fue inscrito en el listado del Patrimonio Mundial y, por tanto, forman parte del bien declarado".VISITAS "SIN CONTROL" AL PATIO DEL LEÓNAdemás, el informe expone que "al suprimir las construcciones que albergan los accesos, los visitantes accederían sin control hasta el nuevo puesto de seguridad, disponiendo de todo el Patio del León para formar las colas que actualmente se desarrollan en el exterior", toda vez que "los protocolos de seguridad no permitirían dicha posibilidad de libre acceso, ya que resulta imprescindible que el control de los visitantes se realice en el mismo momento en que éstos acceden al recinto, es decir en la propia Puerta del León"."Esta circunstancia, que debería haberse tenido en cuenta desde el inicio de los trabajos, invalida por completo el objetivo del proyecto y obliga a un replanteamiento desde el origen", razona la autora del informe y presidenta del Comité Español de Icomos, Begoña Bernal."Las modificaciones que se plantean no mejorarían las condiciones funcionales y tropiezan con el grave inconveniente de la imposibilidad de alejar el punto de control respecto del lugar de acceso por cuestiones de seguridad", insiste el informe, que además advierte de que la remodelación del acceso turístico "hurta a los visitantes el tránsito por un eje de acceso que atraviesa la muralla almohade en dos ocasiones", en referencia a las puertas del León y de la Montería.Frente a dicho informe, y tras diversas gestiones ante Icomos, se acordó crear una comisión técnica con expertos ajenos al propio monumento, para que los mismos evaluasen el controvertido proyecto de reforma del acceso turístico de la Puerta del León, figurando entre los miembros de dicha comisión representantes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), la Universidad de Sevilla, el Ministerio de Cultura, la organización conservacionista Europa Nostra y del propio Ayuntamiento de Sevilla.Al respecto, Bernardo Bueno ha defendido que aunque no han mediado "avances" en los últimos tiempos respecto a la ejecución del citado proyecto, el mismo no está "olvidado ni paralizado", si bien sí sería una iniciativa más a considerar durante el próximo mandato municipal.--EUROPA PRESS--