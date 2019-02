El alcance sin heridos de un tren con un remolque de tractor provoca transbordos por carretera

Tren Alvia





El alcance sin heridos este sábado de un tren con un remolque de tractor en un paso a nivel ubicado en Aznalcázar (Sevilla) ha provocado al menos dos transbordos por carretera de los pasajeros de este tren y otro que iba a operar entre Huelva y Sevilla.



Según ha informado fuentes de Adif a Europa Press, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 42,804 a las 13,30 horas entre Aznalcázar y Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, cuando el tren el Alvia 2294, con salida en Madrid Puerta de Atocha y destino Huelva, ha arrollado el remolque de un tractor en un paso a nivel.



Renfe ha concretado en un aviso remitido a Europa Press que no ha habido daños personales entre los 61 viajeros que se encontraban a bordo del tren ni en el ocupante del tractor que dirigía el remolque.



A causa de este accidente, la circulación ferroviaria entre Aznalcázar y Carrión se encuentra interrumpida hasta que se retiren la locomotora afectada, que ha quedado inutilizada, y los vagones de pasajeros.



En este sentido, fuentes de Adif han apuntado a Europa Press que también hay daños en la infraestructura de la vía que requerirán reparación hasta que puedan volver a circular trenes por ella.



Así pues, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los trenes Sevilla-Huelva de este sábado, que realizarán por carretera parte del recorrido. Por el momento, los trenes afectados son el accidentado, cuyos pasajeros han completado el resto del trayecto hasta Huelva por carretera, y otro tren de Media Distancia que operaba un servicio esta tarde de Huelva a Sevilla y cuyos ocupantes realizarán el viaje en tren hasta la Palma del Condado (Huelva) y lo completarán en autobuses.



El paso a nivel en el que se ha producido el accidente se trata de uno clase B, estando distribuidos estos en tres --A, B y C--. Este cuenta con señales luminosas y acústicas que avisan de los pasos de los trenes, pero no con una barrera automática impida el paso a vehículos cuando se acerca un convoy.



Fuentes de Adif han explicado que los únicos pasos que cuentan con barreras son los clase C y que la seguridad de los pasos a nivel se determina en función de la coincidencia entre vehículos motorizados y peatones que los utilizan y los trenes que pasan.

