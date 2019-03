Concentración de los vecinos de Tharsis ante la Audiencia Provincial

El alcalde de Tharsis (Huelva), Lorenzo Gómez Volante, ha manifestado que el pueblo no se va a "resignar" en la defensa del mismo y de una decisión contemplada "en el expediente de segregación muy equilibrada, justa y coherente" para Tharsis y Alosno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya confirmado esta semana el mantenimiento de la anulación de la segregación de propio Tharsis del municipio Alosno como medida cautelar.En un comunicado en la web del Ayuntamiento, el regidor ha señalado que la noticia del mantenimiento de la medida cautelar es "muy triste" para el pueblo, puesto que el tribunal ha rechazado los recursos de reposición y aclaratorias, tanto del Ayuntamiento de Alosno, como del Ayuntamiento de Tharsis y de la Junta de Andalucía."No estamos en absoluto de acuerdo con lo expuesto en el auto de la sala y no entendemos que no se tengan en cuenta las alegaciones de tres administraciones públicas, de sus técnicos y no se atiendan en nada las aclaraciones y los diferentes incidentes que se han producido en este proceso y en este procedimiento y no se contemplen", ha apuntado el alcalde, quien ha señalado que parece que este asunto "tiene un tufillo" y deja "un sabor de boca cuando menos raro".De otro lado, el alcalde ha señalado que "al enemigo ni agua" refiriéndose, según ha aclarado, a quienes "democráticamente" no están de acuerdo con la segregación y así lo han manifestado. A renglón seguido, ha matizado que "no toda la población de Alosno está en contra" de la segregación pero los "enemigos" en este pueblo son "evidentemente los dirigentes del PP y de IU" de este municipio y los miembros de la asociación en defensa del patrimonio de Alosno y sus asociados y seguidores.En Tharsis, según ha admitido, "es verdad que no todos los vecinos" están conformes con la estrategia y con lo realizado en este procedimiento de segregación por las diferentes administraciones competentes y apoyan las reivindicaciones de la Asociación de Alosno. "Es muy respetable, pero a nuestro entender permítanme aclarar también muy lamentable", ha añadido.Así, ha señalado que los "enemigos" en Tharsis son "todos los que de una u otra manera se han definido en redes sociales y otros medios de comunicación en contra de este proceso y lo han manifestado, algunos de ellos, según ha asegurado, "próximos a dirigentes y allegados de algunas formaciones políticas que se presentaron en las pasadas elecciones municipales del pueblo".Por último, Gómez ha señalado que se va a respetar la decisión de carácter judicial, aunque no la comparta porque no se va a "resignar" en su defensa ni en la reclamación de una segregación "muy equilibrada, justa y coherente para ambos municipios", Tharsis y Alosno. Por eso, ha señalado que sus abogados "ya están trabajando en este asunto".De hecho, según ha narrado, los abogados ya tienen las demanda y los expedientes a disposición y por supuesto están preparando "la mejor de las defensas posibles para que se conozca la verdad de este asunto y se compruebe y no quede ninguna duda de que la actuación del Ayuntamiento de Alosno, La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tharsis ha sido la correcta y la más justa en cumplimiento de la ley".Gómez ha concluido que Tharsis, de momento, sigue siendo una Entidad Local Autónoma perteneciente a Alosno, con lo cual, en base a ello "cada partido definirá en las próximas elecciones municipales de mayo su estrategia a seguir e intentara explicar a sus votantes las actuaciones a tener en cuenta en este asunto y en su programa de gobierno".La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por auto del 25 de febrero, confirmó la medida cautelar de la suspensión del decreto por el cual se aprobaba la creación de la localidad de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno.Así, ha rechazado los recursos presentados por la Junta de Andalucía y por los ayuntamientos de Alosno y Tharsis contra la decisión del Alto Tribunal de suspender la ejecución del Decreto 182/2018, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 2 de octubre, por el que se aprueba la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno.--EUROPA PRESS--