El alcalde de Los Palacios y Villafranca

Ante el nuevo accidente de tráfico con resultado de muerte acontecido en la N-IV, el alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha lamentado que el historial de accidentes mortales de dicha carretera coseche una víctima más y ha criticado que el Gobierno central, que ejecuta actualmente las obras de duplicación del tramo de la vía comprendido entre Dos Hermanas y dicha localidad, "no diga nada" de la ampliación de dichas obras hasta Jerez de la Frontera (Cádiz).En declaraciones a Europa Press, Juan Manuel Valle ha lamentado este nuevo accidente mortal en la carretera N-IV, ocurrido esta vez en el tramo que atraviesa El Cuervo con el resultado de la muerte de un joven de 23 años vecino de Lebrija al colisionar su coche y un camión.Dicho accidente, como ha recordado el primer edil de Los Palacios, agranda el historial de siniestralidad de la carretera N-IV, lo que le ha llevado a criticar que el Gobierno central, que en estos momentos acomete la duplicación de la carretera en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, "no diga nada" de la reivindicación de que dichas obras de duplicación abarquen el tramo de carretera restante hasta Jerez de la Frontera, ya en la provincia de Cádiz."El Gobierno no ha dicho nada, ni con el PP ni con el PSOE", ha censurado, toda vez que antes de desembarcar en el Gobierno central, el PSOE reclamaba también la prolongación hasta Jerez de las obras de duplicación de la carretera N-IV.Del mismo modo, el alcalde de Los Palacios ha avisado de que las obras de duplicación del citado tramo de la N-IV están ocasionando ya "cortes" parciales en uno u otro de los sentidos de esta saturada carretera, extremo que se estaría traduciendo en fuertes retenciones, según ha señalado.Y además, Juan Manuel Valle ha criticado que el actual presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, no esté cumpliendo su promesa electoral de liberar inmediatamente el peaje de la autovía AP-4, explotada por Abertis y cuyo trazado transcurre en gran medida paralelo al de la carretera N-IV.Mientras el 31 de diciembre de este año expira la última prórroga de la concesión mediante la que Abertis gestiona y explota la AP-4, y media el compromiso del Gobierno central de no autorizar nuevas prórrogas de dicha concesión, --si bien el PSOE apoyaba su supresión inmediata--, Valle ha criticado que Moreno no esté materializando tampoco su promesa de bonificar "desde enero" de este mismo año el uso de la autovía."Nos ha engañado", ha aseverado, criticando además que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo (PP), haya visitado esta misma jornada la base del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Los Palacios, sin "decir ni pío" al Ayuntamiento. Se trata, según avisa, de un feo" institucional "sin precedentes" en el municipio, que a su juicio tiene detrás los "incumplimientos" del PP respecto a sus promesas sobre el peaje de la AP-4.--EUROPA PRESS--