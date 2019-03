Incendio en la parcela de Montelirio

El alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla), Tasio Oliver (IU), ha manifestado este viernes que ve "con muy buenos ojos" la petición de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), para la restitución de la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección en los terrenos aledaños al dolmen de Montelirio, extremo que pretende elevar al pleno a la búsqueda de un "posicionamiento" favorable de la Corporación local.Hablamos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, marcado por el dolmen de Montelirio, un monumento megalítico legado de la cultura que, allá por la Edad del Cobre, poblaba con mayor o menor asiduidad el entorno de la comarca del Aljarafe comprendido entre dicho municipio y Valencina de la Concepción.No en vano, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".Respecto a dichos suelos del plan parcial número cuatro de Castilleja, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe recordaba recientemente que las normas urbanísticas subsidiarias de 1990 clasificaban estos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por aspectos arqueológicos y paisajísticos.La asociación señalaba a continuación la modificación puntual del planeamiento urbano acometida en 2002, porque la misma supuso una "reducción" del ámbito protegido para introducir usos residenciales y terciarios en la zona. Y es que según un escrito entregado por ADTA en el Ayuntamiento de Castilleja y recogido por Europa Press, "el transcurso del tiempo no ha hecho más que confirmar que la eliminación de la especial protección de esos suelos fue un inmenso error y una ilegalidad".LA SENTENCIA DE FOEDISAConcretamente, señala el colectivo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS) que desestimaron la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por la empresa Fomento de la Edificación S.A. (Foedisa) contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por las restricciones urbanísticas que truncaron el proyecto impulsado en la década pasada para construir una residencia de personas mayores en la parcela M3 del plan parcial número cuatro.Las acciones judiciales de Foedisa, según la sentencia del TSJA, no prosperaron porque aunque la parcela M3 del plan parcial número cuatro había sido recalificada como suelo "dotacional privado asistencial", "las limitaciones o la imposibilidad de construir, surgidas por las apariciones arqueológicas, no eran algo novedoso o absolutamente inesperado, sino que la actora conocía desde el principio la probable existencia de restos arqueológicos y las cautelas impuestas por el planeamiento urbanístico".A tal efecto, ADTA invoca estos pronunciamientos judiciales respecto a la parcela M3 del plan parcial número cuatro y avisa de que el decreto autonómico de 2010 que declara como Zona Arqueológica 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán, con las consiguientes restricciones, abarca no sólo a los suelos del dolmen de Montelirio y la mencionada parcela M3, sino además a la parcela M1 destinada a usos terciarios, la parcela M4 dedicada a usos residenciales y "la mitad" de la M5, también asignada a usos residenciales.HAY QUE ACTUAREn consecuencia, razona ADTA que es necesario "excluir" tales parcelas del "desarrollo" urbanístico previsto y desclasificar una parte del sector, la denominada zona A, de 80.650 metros cuadrados, restituyendo la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección por motivos arqueológicos, paisajísticos y geomorfológicos que tenía la zona antes de la modificación urbanística de 2002.Frente a ello, el alcalde de Castilleja de Guzmán ha manifestado a Europa Press su "voluntad política" de "recuperar" la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección para los terrenos señalados por ADTA, si bien ha precisado que para ello es necesario contar con informes jurídicos que "corroboren" la viabilidad de la operación y cerciorarse de que la misma no implica la "ruptura" de algún convenio con los promotores urbanísticos de tales terrenos que implique un perjuicio económico para el Ayuntamiento.Por eso, y dado que el actual mandato municipal se aproxima ya a su fin, Tasio Oliver ha manifestado que propondrá al pleno un "posicionamiento" para que la Corporación local se comprometa con esta operación. "Lo veo con muy buenos ojos. Políticamente, suscribo la necesidad de recuperar esa clasificación y vamos a estudiar la propuesta al detalle", ha asegurado.--EUROPA PRESS--