Ejecutadas al 82% las obras del arroyo Porzuna en Mairena del Aljarafe para prevenir las inundaciones

Sevilla.- Ejecutadas al 82 por ciento las obras del arroyo Porzuna en

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acompañado del alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha visitado este lunes las obras que el organismo de cuenca está desarrollando en dicha localidad para la defensa contra inundaciones en el entorno del arroyo Porzuna.La actuación, que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros y se encuentra ejecutada al 82 por ciento, atiende a un doble objetivo: por un lado, la recuperación ambiental e integración del arroyo Porzuna dentro de la localidad y, por otra parte, mejorar la capacidad hidráulica de este arroyo a su paso por el término municipal, evitando así que se produzcan desbordamientos ante posibles avenidas.En total, han sido encauzados 745 metros de cauce del arroyo mediante técnicas de bioingeniería mixta, de forma que su geometría sea eficaz hidráulicamente y se integre paisajísticamente en la topografía de la ribera, utilizando para ello especies vegetales de marcado carácter forestal en una superficie de actuación de aproximadamente 7,2 hectáreas.Además, en los cruces del arroyo con el camino vecinal y con la carretera de Palomares del Río se ha ejecutado una pasarela peatonal de madera y un paso sobre el arroyo, de 16,5 metros de longitud, para dar salida al cauce del arroyo y evitar su desbordamiento en este punto.La actuación se ha articulado en dos caminos principales que transcurren por ambas márgenes, de forma paralela al cauce, y con la doble función de contener las avenidas y permitir el tránsito peatonal por las zonas verdes creadas. En la margen izquierda, el espacio generado entre el camino y las edificaciones de la calle San José Obrero, se creará una zona verde cuyo diseño incluirá la creación de paraderas naturales, y plantación de arbolado y arbustos que consigan la adecuación paisajística de las actuaciones en el entorno urbano de la zona.Finalmente, se procederá a la siembra de pratenses y plantación de espacios vegetales de ribera con fresnos, chopos o sauces, toda vez que la actuación se completará con el sembrado que realizarán los alumnos de los colegios del municipio, a petición del Ayuntamiento, dando por finalizada la obra tras su plantación simbólica en el futuro parque.Durante un recorrido por la obra, el delegado del Gobierno en Andalucía ha puesto en valor el trabajo que la CHG está desarrollando "para que este proyecto sea una realidad y cumpla su doble objetivo: recuperar el arroyo Porzuna y hacer del parque un polo de atracción verde y sostenible para Mairena del Aljarafe y todo el área metropolitana y, en segundo lugar, para evitar riadas y que los vecinos no tengan que sufrir las consecuencias".Gómez de Celis, que también ha visitado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, ha señalado que, con esta actuación, se pone de manifiesto el "indudable compromiso del Gobierno de España con los municipios", dando respuesta a las frecuentes inundaciones que sufre este término municipal en épocas de lluvia.Por su parte, el alcalde Mairena del Aljarafe ha mostrado su "profundo agradecimiento a la CHG por hacer posible esta revolución verde en Mairena, una revolución que se ha convertido en una historia preciosa que ha conmocionado nuestras redes". Así, ha explicado que un vecino compartió la imagen de un ejemplar de pato alimentándose en el arroyo y, aunque "puede ser una imagen sencilla, realmente es un símbolo, el de la vida en un espacio que antes estaba muerto", ha asegurado."La fuerza de esta imagen es precisamente lo que justifica nuestro parque central, un parque cuyo arroyo reivindican no solo la vuelta de la naturaleza y de la vida sino también la integración para crear una nueva Mairena, la del futuro, que crea vida donde antes no había nada y supone un proyecto para las generaciones futuras", ha subrayado.--EUROPA PRESS--