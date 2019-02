Tras anunciar el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), el inicio de la tramitación de nuevos proyectos de aparcamientos subterráneos en la calles Torneo y Marqués de Paradas, Ecologistas en Acción ha alertado de que tales infraestructuras "estarían explícitamente prohibidos" por el vigente Plan General de Ordenación Urbana, alertando de "acciones legales para que estas barbaridades no se cometan".En concreto, Espadas ha informado de que la Gerencia de Urbanismo ha finalizado el diseño de los aparcamientos subterráneos planeados en las calles Torneo y Marqués de Paradas, para comenzar la "tramitación" de los mismos mediante su salida inicial a información pública. En el primer caso, el de la calle Torneo, el diseño aprobado contempla un recinto para 171 plazas de aparcamiento en un tramo prácticamente libre de arbolado del paseo de Juan Carlos I, tratándose del tramo que separa las calles Curtiduría y Narciso Bonaplata.Todas estas plazas de aparcamiento serían de uso rotatorio y para su construcción, la empresa adjudicataria habría de invertir unos 3,1 millones de euros, para después gozar de la explotación comercial de las plazas.En cuanto a la calle Marqués de Paradas, el diseño aprobado por la Gerencia de Urbanismo contempla un recinto de 258 plazas dividido en tres plantas subterráneas y localizado entre el tramo de dicha calle comprendido en sus confluencias con la avenida de los Reyes Católicos y la calle Julio César. Todas las plazas estarían también destinadas al uso rotatorio y la empresa adjudicataria habría de invertir unos 4,6 millones, para después disfrutar de la explotación comercial de las plazas.Frente a ello, Ecologistas en Acción ha alertado de que tales proyectos de estacionamientos subterráneos "no están incluidos en la planificación urbanística y estarían explícitamente prohibidos por las normas" del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).El colectivo avisa al respecto de que "ante la falta de resultados y la cercanía de las elecciones, el alcalde quiere presentar a toda costa resultados en movilidad, pero no se entiende que se empecine en actuaciones que van contra la propia normativa municipal". "Este tipo de aparcamientos no mejoran el tráfico en la zona donde se implantan, sino todo lo contrario, puesto que sirven como atractores de coches que antes de introducirse en el parking y pagar por aparcar intentaran dar vueltas por la zona buscando aparcamiento gratuito", alertan."Espadas pretende terminar el mandato como su antecesor Juan Ignacio Zoido, promoviendo aparcamientos rotatorios y favoreciendo el uso del coche en una ciudad ya congestionada. La tendencia en Europa es la contraria: limitar el uso del vehículo privado por los graves problemas de contaminación que están creando y por la distorsión que producen en el uso de las ciudades. Esto se refleja en los anuncios de la prohibición del coche como lo conocemos en el plazo de 20 años en varios países de nuestro entorno, incluso en España. Este mensaje debería servir para que se modificarán las políticas llevadas a cabo en las últimas décadas, y diseñar una ciudad que no estuviera al servicio del coche. Pero observamos que vamos en dirección contraria. Parece que los gobiernos municipales de la ciudad están todos empeñados en equivocarse hasta el final", resumen los ecologistas, avisando de que emprenderán "acciones legales para que estas barbaridades no se cometan".--EUROPA PRESS--