Dos policías salvan de camino al trabajo la vida a una mujer que sufría convulsiones en un tren

Agentes de la Policía Nacional suben a un tren de Renfe en la estación

Dos efectivos de la Policía Nacional han salvado la vida de una mujer que estaba sufriendo convulsiones a bordo de un tren cuando pasaba por Sevilla, a bordo del cual se encontraban los agentes para ir a sus puestos de trabajo.El Cuerpo Nacional de Policía, que ha destacado en una nota de prensa la "rápida actuación" de los agentes, ha detallado que el suceso se produjo a las 7,15 horas del pasado lunes en un tren Media Distancia que cubría la línea Cádiz-Jaén, a su paso por el apeadero del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.A bordo del mismo se encontraban dos policías que se dirigían a sus puestos de trabajo, cuando uno de ellos observó a una mujer que empezó a sufrir espasmos, quedándose "completamente rígida", con los ojos vueltos y la mirada totalmente perdida, no atendiendo a razones y perdiendo el conocimiento, comenzando a convulsionar al tiempo que regurgitaba líquido por la boca.Tras darse cuenta la otra policía de lo que estaba pasando, ambos agentes emplearon técnicas de primeros auxilios para estabilizarla y que no se golpeara con los objetos estáticos del tren. Así, en un primer momento la colocaron en posición lateral de seguridad, tumbándola en el suelo en el pasillo del vagón para que pudiera respirar y no se tragara su propio vómito, a la vez que solicitaron una ambulancia para que se dirigiera hasta la siguiente estación, la de Santa Justa.Los agentes permanecieron con la persona hasta que la convulsión cesó, de forma que una vez estaba ya consciente, pudieron contarle lo que había pasado, confortándola y calmándola, a la vez que en todo momento calmaron al resto de pasajeros que colaboraron con los policías.Una vez el tren llegó a la estación de Santa Justa, la mujer fue evacuada y atendida por los servicios sanitarios que tras una primera valoración la trasladaron a un centro hospitalario.--EUROPA PRESS--