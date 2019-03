El vicepresidente de la Diputación, José Fernández .

El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, José Fernández, ha lamentado que el PP "intente engañar a los onubenses hablando del aeropuerto", en vez de "alegrarse por un paso fundamental" y ha subrayado que es una infraestructura que "no sólo no les ha importando nunca, sino que ha sido bloqueado por su partido desde el Gobierno central durante siete años".En un comunicado, Fernández, que ha instado al secretario general del PP onubense, David Toscano, a "revisar el histórico del aeropuerto", ha recordado que, "tras la creación de la sociedad en 2004, es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien lo declara de interés general sentando las bases".En esta línea, ha resaltado que en siete años de gobierno del PP "se se han negado sistemáticamente" a recibirlos y han "bloqueado el avance del proyecto, como el resto de infraestructuras que reclama la provincia. "Ha tenido que venir el gobierno de Pedro Sánchez para recibirnos, determinar los pasos a seguir y permitirnos sacar adelante una infraestructura fundamental para el futuro de la provincia de Huelva", ha destacado Fernández.Según el portavoz socialista, Toscano "demuestra un absoluto desconocimiento en sus declaraciones", ya que desde un primer momento el aeropuerto "iba a contar con inversores privados y en 2015 pasó a ser un proyecto privado mayoritariamente gracias a una ampliación de capital", que, según ha asegurado, "permitió la entrada de inversores y con ellos la viabilidad del proyecto".Asimismo, ha subrayado que la salida de la Diputación de la sociedad "responde a los requisitos de la normativa europea, que dificultaría y retrasaría la ejecución de esta infraestructura si una administración pública permanece en el accionariado".En este tiempo, según ha subrayado, la Diputación ha primado "el interés general de la provincia y nunca ha hecho un uso partidista en los últimos años de esta infraestructura a pesar de la inacción del Gobierno central en manos del PP".Asimismo, ha añadido que en estos momentos "ante un paso trascendental para el futuro de esta infraestructura, no vamos a mancharlo con polémicas artificiales que a quienes más perjudican son a los propios promotores y a la imagen pública del proyecto".En este sentido, José Fernández ha lamentado que el secretario general del PP "enturbie e intente restar credibilidad a un proyecto fundamental para toda la provincia de Huelva como el del aeropuerto y a los empresarios que lo impulsan".--EUROPA PRESS--