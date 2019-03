Diputación aprueba el plan estratégico de subvenciones y mantiene líneas de acción de cooperación al desarrollo

La Diputación de Sevilla mantendrá para el bienio 2019/2020 las líneas estratégicas que han marcado hasta ahora su actuación en cuanto a cooperación al desarrollo, seis ámbitos en los que se inscriben el apoyo financiero que la institución provincial presta, tanto a entes locales y consorcios, como a organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro, sin olvidar la colaboración con proyectos singulares.La institución supramunicipal informa en un comunicado de que se trata de una actuación recogida en un Plan Estratégico Bianual de Subvenciones para la Cooperación al Desarrollo, que mantiene "sustancialmente" los mismos objetivos y que se ha analizado y aprobado provisionalmente en la última reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla.Según se recoge en el texto del plan estratégico, la Diputación seguirá ofertando convocatorias anuales de subvenciones, en calidad de régimen de libre concurrencia, dirigidas, a los entes locales y consorcios, de un lado, y, por otro, orientada a proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro.Además, se incluyen una serie de subvenciones establecidas en convenios, hermanamientos o protocolos, firmados con instituciones de otros países o con instituciones nacionales, para la colaboración en proyectos y de apoyo a organizaciones no gubernamentales para proyectos de cooperación al desarrollo y emergencias. Se trata de colaboración financiera que se regula dentro del marco de lo que se denomina cooperación directa y emergencia, amparado en el reglamento de subvenciones de la Diputación.En esta línea y como novedad de este plan estratégico, se canalizarán a través del marco de la Cooperación al Desarrollo los fondos procedentes del 50 por ciento de las inscripciones en el pasado Cross Popular de Itálica, para la financiación de proyectos de emergencia para la infancia de Unicef.Por último, tal como consta en el Plan Estratégico, la Diputación renueva en el siguiente bienio su colaboración con la Asociación Sevillana de ONGD, con la que se viene firmando un convenio desde 2007, cuyos objetivos de sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre las diferencias sociales que se producen con el modelo económico actual se mantienen para el bienio 2019/2020, con la previsión de promover la coordinación en campañas y acciones en materia de políticas de cooperación, organizando encuentros, conferencias, jornadas y otras actividades al respecto.--EUROPA PRESS--