Dimite Nieves Romero como directora gerente del Hospital Virgen del Rocío

Huelva.- Sucesos.- La mujer herida en Bollullos sigue muy grave en la

La directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Nieves Romero Rodríguez, ha dimitido de su cargo este viernes, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud y Familias a Europa Press.Romero llegó al cargo el 26 de junio de 2017. Nacida en Sevilla en 1977, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 2001 y finalizó la especialidad de Cardiología en mayo del 2008, siendo distinguida con el premio al mejor residente de su promoción por la Comisión de Docencia del Hospital Virgen del Rocío, que ahora dirige.Romero desempeñó el puesto de subdirectora médica durante dos años y de directora médica durante 16 meses en el Virgen del Rocío. Es doctora en Medicina por la Hispalense desde febrero del 2016 y profesora asociada del Departamento de Medicina.Su labor asistencial como facultativa especialista de área la ha desempeñado durante seis meses en la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias y en la Unidad de Gestión Clínica Área del Corazón de Sevilla, ambas del Hospital Virgen del Rocío. Durante cinco años fue además secretaria técnica de la Comisión Central de Calidad de dicho hospital, compaginándolo con su labor asistencial.En su compromiso por la formación y docencia desempeñó las funciones de tutora de la especialidad de Cardiología durante dos años, habiendo impartido más de 150 horas docentes en cursos acreditados.Por otra parte, ha dirigido la Estrategia de Seguridad del Paciente del sistema sanitario público andaluz durante seis meses. Posee el 'Certificate of Proficiency in English' por la Universidad de Cambridge y ha completado su formación mediante la realización de tres programas de formación Máster, destacando el Máster en Dirección de Unidades Clínicas por la Universidad de Murcia en el 2015.Ha publicado 39 capítulos de libro y 28 manuscritos en revistas indexadas en Pubmed (incluyendo únicamente aquellos donde figura entre los tres primeros autores), además de haber defendido múltiples comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es editora asociada de la revista 'Cardiocore', revisora de la 'International Journal of Cardiology' y pertenece a la Sociedad Andaluza de Cardiología y a la Sociedad Española de Cardiología. Es además evaluadora externa de la ACSA en el programa de evaluación de redes europea de referencia.--EUROPA PRESS--