La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido acudir "masivamente" a las urnas en las elecciones generales del próximo 28 de abril, a la par que ha subrayado la importancia de ir a votar ya que "si la gente no va a votar, las derechas se juntan como en Andalucía".Así lo ha manifestado tras participar este sábado en el acto de presentación del candidato a la Alcaldía del municipio sevillano de Lora del Río (Sevilla), Fran Carrasco, junto a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y posteriormente, en la de la candidata a la Alcaldía de Cantillana, Angelines García, según ha informado el PSOE-A en una nota.En este marco, Díaz ha criticado a Vox por ser el partido de "extrema derecha sin complejos que llama a los defensores de la memoria histórica buscahuesos, que no tiene respeto por las madres de los bebés robados que buscan a sus hijos y que dice que se ponen un chubasquero para que todo le resbale". "Esa cara de la extrema derecha ha llegado a Andalucía y ahora puede llegar a España", por lo que "es necesario aupar a Pedro Sánchez como presidente de este país".La socialista ha valorado también el "importante papel" de los ayuntamientos en la democracia y en la consecución de la autonomía en Andalucía, explicando que "hace 40 años Andalucía consiguió su autonomía gracias a los ayuntamientos, fueron los alcaldes quienes salieron a la calle, los que soñaban con la esperanza de la igualdad", y ahora, ha advertido "no vamos a dar pasos atrás"."El PSOE es un partido municipalista, que respeta la justicia, la igualdad y la solidaridad" ha destacado Susana Díaz, quien ha recordado que los socialistas "venimos con los deberes hechos, en 140 años no hemos cambiado de valores", aclarando que el PSOE representa la "izquierda útil y comprometida". "Vamos a dar una gran mayoría socialista que frene a la extrema derecha en España", ha concluido.--EUROPA PRESS--