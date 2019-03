Despliegue policial en el mercadillo de El Jueves ante los puestos instalados fuera de la delimitación

La Policía Local de Sevilla ha desplegado este jueves por la mañana un dispositivo en el entorno de la calle Feria, donde cada mañana de dicho día de la semana se celebra un tradicional mercadillo de antigüedades y objetos singulares, para actuar contra los puestos de venta que no se atuviesen a la reordenación espacial planteada merced al convenio de 2010 que admitía un total de 124 puestos con un horario y una delimitación determinada.Como refleja la hemeroteca, allá por 2010, el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que se celebra semanalmente en el tramo más estrecho de la calle Feria, firmaban un convenio de colaboración mediante el cual este mercado de antigüedades y objetos de segunda mano incorporaba la identificación y delimitación de sus puestos de venta, regidos además por un horario determinado.El convenio en cuestión regulaba la instalación de los 124 puestos de venta autorizados en 2001 por lo que a sus dimensiones, localización y "correcta identificación" se refiere, dado que ambas partes señalaban entonces que el "intrusismo" es uno de los principales problemas que afronta este mercadillo popular.Además, las partes acordaban un horario concreto para la celebración del mercadillo, concretamente entre las 07,00 horas y las 15,00 horas de cada jueves del año, a excepción del Jueves Santo, mientras los comerciantes se comprometían a recoger debidamente los puestos de venta del mercado para que sobre la calle Feria no quedasen objetos o productos desechados después de la celebración del mercadillo cada jueves.En ese sentido, fuentes municipales han indicado a Europa Press que desde entonces, este mercadillo popular se ha expandido por diversas calles más allá de la calle Feria, incorporando algunos puestos de venta productos ajenos a las antigüedades y artículos singulares. Tal extremo, según el Consistorio, estaba suscitando incidencias en materia de accesibilidad, limpieza y convivencia, extremo por el cual en los últimos tiempos se propuso una "reordenación" del mercadillo para atajar tales problemas.LA ÚLTIMA PROPUESTASegún el Ayuntamiento, en la última reunión con la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves se trasladó a los vendedores que para "garantizar" la accesibilidad, las vías de salida ante cualquier incidencia de seguridad y la convivencia, el mercadillo debía acotarse a la propia calle Feria y la plaza de Montesión, con sólo los 124 puestos reconocidos en 2010, extremo que comenzaría a ser aplicado desde marzo.Al respecto, señala el Ayuntamiento que la Policía Local ha actuado este jueves por la mañana sobre los puestos de venta instalados más allá de la delimitación estipulada, instando a los vendedores a retirar sus puestos o reubicarse en el perímetro permitido. Las citadas fuentes han precisado a Europa Press que la Policía Local no ha intervenido ninguno de los productos puestos a la venta, al no haber sido abordado aún tal aspecto del asunto.--EUROPA PRESS--