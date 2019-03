Desarticulada una banda que se dedicaba a robar gallos de pelea en la zona de Carmona

Sevilla.- Sucesos.- Desarticulada una banda que se dedicaba a robar ga

La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se dedicaba a robar gallos de pelea en la zona de Carmona (Sevilla) con la detención de cuatro personas en las proximidades de este municipio de la campiña sevillana.Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, agentes del Puesto de Carmona durante su labor para la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, observaron un vehiculo con cuatro ocupantes que muestran una actitud sospechosa. Así, cuando la patrulla se dispuso a interceptar el vehiculo, el conductor aceleró y emprendió la huida por las calles de la localidad carmonense, intentando evadir en todo momento a los agentes, logrando salir del municipio a gran velocidad.Posteriormente, los agentes consiguieron interceptar el vehículo y procedieron a identificar a sus ocupantes cuando observaron que el turismo va cargado con sacos en los que se encontraban gallos combatientes españoles atados por las patas. Además, en el maletero se localizó un perro de raza Pastor Belga Malinois, del que los ocupantes dijeron que lo habían encontrado en una rotonda.Durante la intervención, los guardias civiles observaron que los ocupantes del vehículo presentaban heridas en las manos y restos de sangre en vestimenta, lo que hacía pensar que se las produjeron al sustraer a los animales de las jaulas donde suelen estar.Al solicitar a dichos individuos que justificaran la procedencia de los animales, éstos manifestaron que los han comprado en una gasolinera de la localidad de Écija y que uno de los gallos se les había escapado por la ventana durante la huída. Al no portar recibo ni documento de propiedad alguna, y ante el conocimiento por los agentes de que se habían sustraído gallos de pelea en las últimas semanas en la zona de Carmona y localidades colindantes, se procedió a realizar gestiones para la averiguación de la procedencia de los gallos.Asimismo, los agentes observaron como varios de los gallos presentan un distintivo tatuado en el muslo y en el interior de las alas, por lo que se realizaron gestiones con la Federación Andaluza del Gallo Combatiente Español, para averiguar el legítimo propietario de los mismos.Gracias a las gestiones realizadas por los agentes, el legítimo propietario tuvo conocimiento de que había sufrido el robo de los animales, no teniendo constancia del robo hasta ese momento. Así, el dueño se personó en dependencias oficiales al objeto de interponer denuncia y reconoció a los animales como de su propiedad, por lo que se le hace entrega de estos animales que tienen un valor de 8200 euros. De otra parte, el perro Pastor Belga Malinois fue llevado a una protectora de animales, al no haberse localizar a los propietarios por carecer del microchip identificativo.Con esta intervención, queda por tanto desarticulada una banda criminal dedicada al robo con fuerza de gallos combatientes españoles, con gran satisfacción para asociaciones y clubes dedicados a la cría de dichos animales, debido a la gran alarma social creada por la oleada de robos acontecidos en las ultimas semanas.--EUROPA PRESS--