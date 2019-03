Del Pozo lamenta que el anterior gobierno "no presentó en cinco años n

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha lamentado en comisión parlamentaria que el anterior gobierno andaluz "no presentó en los últimos cinco años ni un solo proyecto" para acogerse al 1,5% Cultural que otorga el Gobierno central, "algo inadmisible que vamos a revertir".Así, y en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre los proyectos presentados con cargo al 1,5% Cultural, la consejera ha explicado que la Comisión Mixta del 1,5%, presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y compuesta por representantes del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura y Deporte "se reunió el pasado 13 de marzo".La misma "elevó al ministro de Fomento su propuesta para la financiación de 99 nuevos proyectos para la recuperación y puesta en valor de monumentos del patrimonio histórico en toda España en el marco de la convocatoria publicada en junio de 2018", ha explicado Del Pozo, quien ha añadido que el ministerio "prevé aportar 51 millones de euros" para dichos proyectos con cargo a esos fondos del 1'5% Cultural.De total de esos 99 ha indicado que 27 son para realizar intervenciones en el patrimonio cultural de Andalucía y a ellos destinará el ministerio 17,6 millones de euros, lo que "supone una importante movilización de recursos para algo tan necesario como conservar, restaurar y poner en valor nuestro patrimonio", ya que a esto "se suman las aportaciones de los titulares de los bienes patrimoniales, por lo que en total el patrimonio andaluz va a recibir una inversión de 26,4 millones de euros"."Hay que tomar conciencia de la importancia de los fondos que existen en el programa del 1,5% y el impacto que pueden tener en un patrimonio tan necesitado de inversiones", ha destacado la consejera, quien ha lamentado que el gobierno andaluz anterior "no solicitase formar parte de esa convocatoria". "El anterior gobierno andaluz, ese que no dejaba de quejarse de la poca financiación que recibía la Junta de Andalucía del Estado", ha abundado."El programa del 1'5% Cultural es la principal herramienta para implicar a la Administración General del Estado en la conservación del patrimonio; es un dinero que se encuentra ahí que se va a gastar en eso y para acceder a él lo que hay que hacer es trabajar, poner interés y crear un buen proyecto para concurrir a la convocatoria", ha subrayado la consejera, que ha añadido que "nada de eso quiso hacerlo el gobierno anterior".Y, ha agregado, "no es algo aislado porque en los años anteriores tampoco solicitaron ni un euro con cargo al 1,5% Cultural". "Al menos desde 2015 no se ha presentado a ninguna convocatoria, y, de hecho, aún está pendiente de resolver el convenio para la intervención que se hizo en el Salón Rico de Medina Azahara", ha manifestado.Por último, Del Pozo ha subrayado que "esto cambiará" y que en la próxima convocatoria estarán porque "queremos aprovechar cada euro que podamos captar para nuestra cultura y nuestro patrimonio. Es nuestra responsabilidad y es mi compromiso", ha concluido.--EUROPA PRESS--