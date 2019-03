Patricia del Pozo, este viernes

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha querido lanzar este viernes un mensaje de tranquilidad a la sociedad en relación con la aplicación de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática apuntando que "todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos".En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Del Pozo, cuya consejería tiene las competencias sobre Memoria Histórica, ha indicado que tiene además sentido que éstas estén en manos de un Comisionado de la Concordia, porque este asunto hay que afrontarlo precisamente desde "la concordia"."La memoria es de todos, hay que tratarla con respeto y cariño, y todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos", según ha señalado Patricia del Pozo, quien ha querido mandar un mensaje de "absoluta tranquilidad a todo el mundo" en este sentido.Ha indicado que ella afronta este asunto como lo ha afrontado en su propia casa, desde la concordia y el respeto. A su juicio, este tema no se puede tratar "de modo partidista o para generar discordia o abrir heridas: Yo no lo voy a conseguir".De otro lado, ha destacado las prioridades legislativas de su consejería, como son la Ley del Cine, la Ley de Artes Escénicas y la Ley del Flamenco.Patricia del Pozo ha hablado también del presupuesto de su consejería, apuntando que asciende a unos 207 millones de euros y que en este momento se está trabajando con los presupuestos de la comunidad prorrogados, lo que "no es el escenario más ideal".Ha indicado que en este escenario de limitación presupuestaria no puede abrir líneas de subvenciones inmediatamente para entidades, organismos privados o personas físicas, como le gustaría. No obstante, ha señalado que sí se puede sacar, y que para ello ya están los fondos, una línea de ayudas financiada con fondos europeos para pymes culturales.Ha indicado que como su departamento no tiene tantos recursos económicos como otras consejerías habrá una apuesta por la colaboración público-privada o por los convenios.En cuanto a la Alhambra de Granada, ha indicado que se va a apostar por una gestión "muy transparente y profesional", de manera que no haya ninguna "zona gris" en su gestión, como ha ocurrido en etapas de los gobiernos del PSOE-A.--EUROPA PRESS--