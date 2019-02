Defensa del 'Cuco' pide excluir a familia de Marta como acusación en la causa por falso testimonio

Manifestación para exigir la repetición del juicio por el caso Marta d

La representación procesal de Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco' --condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo--, y su madre, Rosalía G.M., ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla excluir como acusación particular a la familia de la joven sevillana en la causa abierta contra madre e hijo por falso testimonio.Recientemente el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla acordó continuar por el trámite de procedimiento abreviado las actuaciones contra 'El Cuco' y su madre por un posible delito de falso testimonio en relación con las declaraciones que realizaron ambos durante el juicio celebrado en 2011 en la Audiencia de Sevilla por el mencionado crimen.En concreto, en un auto, con fecha de 11 de febrero, el juez instructor Carlos Mahón decretó el sobreseimiento libre de la causa por extinción de la responsabilidad criminal de la pareja de la madre, Ángel Manuel R.C., por su fallecimiento, reservando a los perjudicados las acciones civiles que les pudieran asistir.En el auto, el juez instructor indica que antes de que Francisco Javier García, Rosalía G.M. y Ángel Manuel R.C. prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio que celebró la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados --Javier Carcaño, Miguel Delgado, Samuel Benítez y María García--, "todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor".Según ha informado a Europa Press Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo, la defensa del 'Cuco' y su madre, que ejerce el letrado Rafael Ramírez García del Junto, ha presentado un escrito ante el juez instructor solicitando la exclusión de los padres de la joven como acusación particular en la causa por considerar que no están legitimados al tratarse de un delito contra la administración de Justicia.Si bien, la abogada de la familia considera que esa falta de legitimación "no es cierta" porque el Estatuto de las Víctimas "nos lo permite y nos ampara" porque, a su juicio, los padres "son perjudicados", ya que el falso testimonio "se produjo en un juicio del que resultaron perjudicados mis clientes".ESTRATEGIA DE DILACIÓN DE LA DEFENSAPara la abogada de los padres de Marta del Castillo, "no cabe esta petición", que califica de "mala fe procesal", recordando que la denuncia contra el 'Cuco', su madre y la pareja de ésta --ya fallecido-- se interpuso en febrero de 2016 y durante casi tres años de instrucción "la defensa ha pedido diligencias, ha interpuesto recursos y han desacreditado testigos, y ahora intenta que no estemos en el juicio cuando hemos impulsado el procedimiento".Esta solicitud, según la abogada, evidencia "mala fe procesal y miedo a celebrar el juicio", algo que "no entendemos". "Si son inocentes, que sean juzgados", ha planteado.Inmaculada Torres ha adelantado que tiene previsto solicitar para la celebración del juicio "mucha prueba ya practicada en el juicio principal del caso Marta del Castillo, y muchos testigos volverán a declarar". Además, ha asegurado que pedirá que declare el único condenado por la muerte de la joven sevillana hace ahora diez años, Miguel Carcaño.Si el juez instructor dice que 'El Cuco' "miente", el "único" que puede decir si Francisco Javier García "estuvo en el piso de León XIII o no, es Carcaño. El único testigo que existe".Por su parte, la pasada semana el abogado Rafael Ramírez García del Junco anunció que recurriría el procesamiento de ambos, recurso que ha presentado este pasado lunes y que, como el letrado explicó, alega que el procesamiento de Rosalía G.M. se basa en unas grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado en su entorno familia que "son nulas", así como en testificales "sorpresivas" durante la instrucción de esta causa, ya que son testimonios que llegan ocho años después de ocurrir los hechos.Con respecto al procesamiento del menor, el abogado precisó el auto de procedimiento abreviado supone la vulneración de derechos fundamentales, en concreto los artículos 17 y 24 de la Constitución Española, "a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable".'El Cuco' reside desde hace un tiempo en una localidad francesa, desde la que tendrá que desplazarse cuando sea citado por el órgano judicial en caso de apertura de juicio oral. "Si lo citan, le aconsejaré que dé la cara", aseguró en declaraciones a Europa Press su letrado.A este respecto, la abogada de los padres de Marta del Castillo ha señalado a Europa Press que el recurso de reforma de la defensa "no recurre el auto como tal, sino que solicita diligencias de prueba". En concreto, que se aporten las grabaciones originales o, de no ser así, se declare la nulidad de las mismas. La letrada de la acusación recuerda que esto no se ha pedido "nunca".Además, pide que se traiga a la causa el expediente de menores de la condena del 'Cuco' por el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla en marzo de 2011, ratificada por la Audiencia de Sevilla en octubre del mismo año, días antes de que el entonces menor de edad declarara como testigo en el juicio de los adultos investigados.El recurso, para la abogada de la acusación, no expone los motivos que suponen una vulneración de derechos fundamentales. Además, Inmaculada Torres entiende que, por su finalidad, estas diligencias tenían que haber sido solicitado antes, no tras el auto de procedimiento abreviado, que se dicta "porque hay indicios suficientes de la comisión de delito". Estas peticiones, según Torres, es "una estrategia de dilación de la defensa".--EUROPA PRESS--